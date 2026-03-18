Fructe sănătoase sau riscuri ascunse? Adevărul despre pesticidele din citrice. Efecte GRAVE asupra sănătății

Analizele de laborator arată că citricele conțin de fapt un cocktail de pesticide. Deși fiecare substanță identificată se încadrează în limitele legale, problema majoră este lipsa unor reglementări care să țină cont de efectul cumulativ al acestor compuși asupra sănătății.

Zeci de pesticide găsite în citrice

În cadrul testelor efectuate pe zece probe de citrice, potrivit observatornews.ro., aproape toate au prezentat mai multe tipuri de pesticide. De exemplu, portocalele provenite din Spania conțineau până la șase substanțe diferite, printre care tiabendazol, pirimetanil sau malation, în timp ce pomelo din China avea patru reziduuri distincte. Un compus frecvent întâlnit este imazalilul, care ar trebui menționat pe etichetă, mai ales din cauza riscurilor asociate consumului cojilor.

Lacune în legislație

Paradoxul evidențiat de specialiști este că legislația actuală analizează fiecare substanță separat. Astfel, deși produsele respectă normele în vigoare, nu există limite pentru combinațiile de pesticide din același aliment. Autoritățile recunosc această lacună: standardele europene stabilesc praguri pentru fiecare compus în parte, nu pentru amestecuri.

La nivelul UE, problema începe să fie discutată. Urmează să fie constituit un grup de lucru care să evalueze impactul cumulativ al pesticidelor asupra organismului, chiar și atunci când limitele fiecărei substanțe nu sunt depășite.

Efecte grave asupra sănătății

Specialiștii în toxicologie avertizează însă că efectele nu sunt imediate, acestea apar în timp. Expunerea cronică la pesticide poate contribui la apariția unor boli grave, inclusiv diverse forme de cancer, precum leucemii, limfoame sau afecțiuni digestive.

În lipsa unor reglementări clare, responsabilitatea este adesea pasată de-a lungul lanțului comercial. Vânzătorii susțin că ei sunt doar intermediari iar marfa vine însoțită de documente și buletine de analiză de la furnizori. În același timp, aceștia recunosc că nu au capacitatea de a verifica independent produsele.

Situația este complicată și de cazurile de fraudă. Recent, polițiștii au descoperit în depozite de lângă București cantități mari de citrice cu niveluri ridicate de pesticide, peste limitele admise în UE. Produsele fuseseră reetichetate pentru a părea provenite din state europene, deși erau importate din țări cu reglementări mai permisive.

Aceste fructe au ajuns ulterior pe rafturile magazinelor și în coșurile consumatorilor. Mai mult, specialiștii atrag atenția că o parte semnificativă a pesticidelor se regăsește în coajă, ceea ce face ca produsele, precum sucurile proaspete sau limonada să conțină un amestec de substanțe chimice.

În lipsa unor norme care să reglementeze efectul cumulativ al pesticidelor, consumatorii rămân expuși unui risc insuficient evaluat, în timp ce autoritățile europene abia încep să analizeze amploarea fenomenului.