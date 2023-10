Cei mai temuți gardieni, sensei pentru copii

Campioni la Jiu-jitsu brazilian, cu merite recunoscute la nivel internațional, Felix Drăguț și Mihai Buidan pregătesc copii la o sală din Pitești și au instituit o regulă foarte bună: cine vrea să înainteze în grad trebuie nu doar să fie bine pregătit fizic, ci să vină și cu carnetul de note. Elevii care au sub nota 8 nu primesc grad. Astfel, cei doi instructori îi stimulează și îi învață pe copiii de la sală că școala este esențială. În viața de zi cu zi, ambii fac parte din SASS - Structuri Asociate pentru Securitate Specială din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Sportul pe care îl practică îl descriu ca pe unul foarte potrivit pentru autoapărare. Din păcate, performanțele le fac pe banii lor. Jiu-jistu brazilian nu este un sport recunoscut de Federația Română de Lupte.

Pe Mihai și pe Felix i-am vizitat chiar la sala din Pitești unde fac pregătire cu copiii. Au în grupe băieți și fete și ambii spun că, de multe ori, fetele sunt mai ambițioase și mai determinate. I-am urmărit la antrenament și am văzut cum îi învățau pe copii să realizeze corect toate mișcările în așa fel încât nu doar să își învingă adversarul, ci și să nu se rănească.

Unii au prins mișcarea imediat, alții au avut nevoie de mai multe explicații, dar am văzut și copii care erau la primele cursuri și nu știau nici măcar să se rostogolească, așa că i-am întrebat pe profesori de ce se întâmplă asta. Ne-au explicat faptul că cei mai mulți dintre noi, părinții, suntem atât de protectori cu cei mici, încât nu îi lăsăm să facă multe lucruri, de teamă că s-ar putea răni. Lucruri pe care noi le făceam în copilărie, ne rostogoleam, săream, ne cățăram și așa mai departe.

Mihai și Felix merg la competiții cu o mare parte dintre copii și ne povestesc entuziasmați cum, la multe concursuri din țară, au cel mai mare număr de elevi. Mulți părinți îi aduc pe copii la sală pentru că știu că acolo se formează nu doar fizic, ci și psihic, pentru că pe lângă sport, aici li se predă disciplina, sunt învățați să aibă încredere în ei și să nu se bată pe stradă sau la școală. De fapt, Jiu-jitsu brazilian nici nu se bazează pe forță sau greutate, ci pe anticiparea mișcărilor adversarului.

Felix Drăguț are 26 de ani, este campion european la categoria 77 kg și practică acest sport de 11 ani, în timp ce Mihai Buidan a început să practice Jiu-jitsu brazilian în 2009 și are 33 de ani. Ambii spun că nu s-au gândit niciodată să renunțe la sport și că tot timpul și-au făcut programul în așa fel încât să facă trei antrenamente pe săptămână cu elevii lor și zilnic, pregătirea lor. Mihai și Felix sunt subofițeri de penitenciar, unii cărora nu li se văd fețele în timpul intervenției. Ei sunt „mascații Penitenciarului”, cei care intervin atunci când lucrurile degenerează și sunt grave.

I-am întrebat despre interacțiunea cu persoanele private de libertate și au explicat faptul că nu există niciun alt tip de interacțiune decât cea de la intervenții. Când sunt de serviciu, lucrează tură de 24 de ore și atunci se antrenează la sala de forță a penitenciarului.

Au participat la multe competiții, toate private. Deși Mihai și Felix sunt felicitați pentru rezultatele lor de către mulți reprezentanți ai statului, nu sunt sprijiniți financiar. Totul e pe banii lor, de la taxele de participare la competiții, la deplasări, echipamente și tot ce presupune activitatea de sportiv.

Un sport foarte răspândit la nivel mondial, dar și în România, Jiu-jitsu brazilian nu este recunoscut, deocamdată, drept un sport de sine-stătător, așa că mulți dintre cei care îl practică își caută dreptate în instanță. Sunt mai multe procese în desfășurare la instanțe civile.

„Chiar luna viitoare, în noiembrie, avem recurs cu Agenția Națională pentru Sport în procesul de recunoaștere după ce noi am câștigat și Agenția a atacat decizia. Se dorește ca sportul pe care noi îl practicăm să fie recunoscut doar ca o ramură a Jiu-jitsu tradițional, dar legea nu are „ramuri”. Se mai face o confuzie, cu artele marțiale, dar acest sport nu are legătură cu artele marțiale, lucru care se vede din faptul că noi mergem la competiții sportive, așa că este esențial pentru noi să reușim această recunoaștere. Am tratat accidentări din banii noștri, facem totul cu timp din profesiile noastre, noi creștem oameni, am muncit. Trebuie să lăsăm moștenire, ori acum e ca și cum am spune că fotbalul nu e un sport, ci este o ramură a rugby-ului. Copiii mei, ai altor colegi au crescut frumos prin acest sport, sunt oameni de caracter. Pentru mine, sportul a adus o altă perspectivă de viață în tot felul de probleme. Prin instituțiile statului sunt unii oameni cu obiceiuri vechi, dar vom lupta până la capăt. Eu sunt foarte încrezător”, spune Cătălin Vlad, persoana care se ocupă de toate procesele.

Felix Drăguț și Mihai Buidan iau zile din concediile de odihnă ca să poată merge la competiții, atât ale lor, cât și ale copiilor pe care îi pregătesc. Legislația actuală nu îi ajută, deși sunt campioni.

