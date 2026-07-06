INS: Aproape unul din cinci români, în risc de sărăcie în 2025

În termeni absoluți, numărul persoanelor aflate în sărăcie a fost de circa 3,47 milioane.

În același timp, 27,4% din populație - aproximativ 5,2 milioane de persoane - s-a aflat în risc de sărăcie sau excluziune socială (indicatorul AROPE), în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de 2024.

INS arată că 16,8% dintre români au fost afectați de deprivare materială și socială severă, în timp ce 5,6% dintre persoanele sub 65 de ani au trăit în gospodării cu intensitate foarte redusă a muncii, ceea ce înseamnă implicare redusă pe piața muncii.

Diferențele demografice rămân semnificative. Femeile au înregistrat o rată a sărăciei ușor mai ridicată decât bărbații (18,7% față de 18,0%), iar cele mai afectate categorii de vârstă sunt tinerii de 18–24 de ani (25,8%) și copiii (23,6%).

În lipsa transferurilor sociale, situația ar fi fost considerabil mai gravă: aproape 44,2% din populație s-ar fi aflat sub pragul sărăciei relative, iar în cazul persoanelor de peste 65 de ani proporția ar fi urcat la 87,9%.

Deprivare materială și socială

Deprivarea materială severă afectează în special copiii (21,1%) și vârstnicii (19,2%), în timp ce gospodăriile cu copii dependenți înregistrează un risc mai ridicat de excluziune socială (29,4%) comparativ cu cele fără minori (24,6%).

Diferențe regionale

La nivel regional, cele mai ridicate valori ale riscului de sărăcie sau excluziune socială au fost înregistrate în Sud-Est (38%) și Sud-Vest Oltenia (36%), în timp ce București-Ilfov rămâne regiunea cu cel mai scăzut nivel (13,6%).

Datele INS mai arată că aproximativ 403.000 de persoane s-au aflat simultan în toate cele trei situații de vulnerabilitate: sărăcie, deprivare materială severă și intensitate foarte redusă a muncii.

(sursa: Mediafax)