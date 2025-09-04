Situație îngrijorătoare: trei din zece copii din România sunt supraponderali

Excesul de greutate afectează copiii români încă de mici: 32% dintre băieții și 28% dintre fetele cu vârste cuprinse între 7 și 9 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), care va derula, până la finalul lunii octombrie, o campanie pentru promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice.

„În perioada septembrie–octombrie 2025, la nivel naţional se desfăşoară campania de informare, educare şi comunicare având ca temă promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice. Campania, intitulată «Fii activ, mănâncă sănătos!», reprezintă o iniţiativă strategică, fundamentată pe dovezi, menită să informeze, să implice şi să sprijine grupurile ţintă în adoptarea unor schimbări pentru un stil de viaţă sănătos”, au transmis reprezentanţii INSP.

Pe lângă factorii genetici (predispoziție ereditară), principalele cauze ale obezității sunt un dezechilibru între aportul și consumul de calorii, cauzat de dieta necorespunzătoare (alimente bogate în calorii) și sedentarismul (lipsa de mișcare).

Sunt vizați atât școlarii, cât și adulții cu muncă de birou și vârstnicii

La rândul său, excesul ponderal este un factor de risc pentru numeroase afecțiuni grave, inclusiv boli cardiovasculare (hipertensiune, boli coronariene, accidente vasculare cerebrale), diabet de tip 2, anumite tipuri de cancer (sân, colorectal), boli hepatice (steatoză hepatică), afecțiuni osteo-articulare (osteoartrită, sindrom Forestier), probleme respiratorii (astm, sindrom de hipoventilație obeză) și complicații chirurgicale.

Tocmai de aceea, obiectivul campaniei demarate de INSP este, în primul rând, să crească nivelul de informare a copiilor, adolescenților și familiilor acestora privind efectele benefice ale alimentației sănătoase și ale activității fizice asupra sănătății, dar și promovarea activității fizice la locul de muncă, în cazul românilor cu activitate de birou, și în rândul vârstnicilor.

„Măsurile de educație pentru sănătate trebuie implementate pe tot parcursul vieții. Debutul acestora, încă din copilărie, contribuie la adoptarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung și pot preveni adoptarea de comportamente la risc pentru sănătate”, explică specialiștii INSP.

Potrivit documentului citat, în prezent, la nivel european, aproape unul din trei copii de vârstă şcolară este supraponderal şi unul din opt suferă de obezitate.

În România, media prevalenţei supraponderalităţii la băieţi şi fete în rândul copiilor din ciclul primar este 28%, iar a obezităţii 12%.

Mesaje și recomandări adaptate grupei de vârstă

Specialiștii în sănătate publică au pregătit mai multe pliante cu recomandări și exemple de mese sănătoase și tipuri de activitate – adaptate pentru fiecare categorie de vârstă vizată și fac apel la școli, familii, lucrători din domeniul sănătății, lideri comunitari și administrații locale „să participe activ la răspândirea mesajului și la crearea unor medii de susținere care promovează rezultate mai bune în materie de sănătate”.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), educația pentru sănătate în școli este o investiție strategică, care trebuie începută devreme, pentru a construi o „fundație solidă” pentru o viață sănătoasă, iar recomandările agenției pentru Sănătate a ONU sunt ca adolescenții și copiii:

să consume zilnic legume și fructe (cel puțin 400 g sau cinci porții);

să reducă grăsimile la mai puțin de 30% din aportul total de energie;

să facă activitate fizică moderat-viguroasă cel puțin 60 de minute zilnic.

De asemenea, aportul de zahăr adăugat ar trebui redus la mai puțin de 10% din aportul total de energie atât la adulți, cât și la copii.

Specialiștii subliniază că excesul de calorii din alimente și băuturi bogate în zaharuri libere contribuie la creșterea nesănătoasă în greutate, care poate duce la supraponderalitate, obezitate, hipertensiune arterială și creșterea grăsimilor în sânge.

Ce înseamnă 5 porții de legume și fructe, pe înțelesul celor mici

În pliantele pregătite pentru copii și adolescenți, specialiștii le explică acestora și ce înseamnă, mai exact, cele cinci porții de legume și fructe recomandate:

Legume - 3 porții și fructe - 2 porții (o porție are mărimea pumnului tău). „O porție poate fi: 1 mână de broccoli sau spanac, 3 linguri de legume gătite, 1 ardei, 1 morcov, dar și 1 măr, 1 banană, 1 pară, o jumătate de cană de zmeură/cireșe, o jumătate de pahar cu suc de fructe fără zahăr, 5 fructe uscate (caise, curmale, smochine)”, explică reprezentanții INSP.

Cereale – 4 porții (o porție poate fi: o felie de pâine, o jumătate de cană cu orez sau paste fierte, o cană cu fulgi de cereale)

Carne și leguminoase – 3-4 porții (120-150 g). O porție poate fi: 1 ou, 30 g carne slabă, pui sau pește gătit, un sfert de cană cu fasole, mazăre, linte gătite, 15 g nuci sau semințe.

Lapte și produse lactate: 2-3 porții. O porție poate fi: un pahar de lapte sau o jumătate de cană brânză de vaci semidegresată, 40 mg brânză procesată (cât o cutie de chibrituri).

De asemenea, este dat ca exemplu și un meniu pentru o zi:

„Mic dejun: cereale integrale cu fructe și iaurt sau lapte;

Gustare: sendviș cu brânză și ardei, un măr;

Prânz: ciorbă de legume cu carne, piept de pui la grătar cu pilaf de orez și salată

Gustare: o mână cu miez de nucă și un iaurt;

Cină: pește gătit la abur cu legume sotate și sos de iaurt;

4 – 5 pahare cu apă”.

Totodată, copii și adolescenții sunt sfătuiți să reducă timpul petrecut în fața ecranelor (fie că este vorba de telefon, computer, laptop sau tv), la maximum 2 ore pe zi, în favoarea activităților fizice în aer liber.

„Fă mai multă mișcare împreună cu alți membri ai familiei! Activitățile fizice în familie pot fi distractive (drumeții, mers cu bicicleta, volei, fotbal etc.). Fă-ți prieteni noi cu ajutorul activităților fizice! Înscrie-te la diferite cursuri sau cluburi (dans, arte marțiale, baschet etc.)”, se regăsesc printre recomandări.

„Activitățile fizice îți îmbunătățesc: forța musculară, performanțele școlare, încrederea în propria persoană, sociabilitatea”, le transmit specialiștii școlarilor.

Ce spune „alfabetul bunăstării fizice”

Pentru a avea „un corp fericit și puternic”, copiii sunt îndemnați să învețe „alfabetul bunăstării fizice”. Practic, specialiștii au sintetizat câteva reguli de bază, pe care le-au asociat cu literele alfabetului, astfel încât copiii să le rețină mai ușor.

Câteva dintre acestea sunt:

A - Când ți-e sete, bea apă ! (nu sucuri).

Când ți-e sete, bea ! (nu sucuri). B - Vitamina B12 îți oferă energie; se găsește în: lactate, ouă, carne, pește.

Vitamina îți oferă energie; se găsește în: lactate, ouă, carne, pește. C - Consumă zilnic cereale integrale la micul dejun.

Consumă zilnic integrale la micul dejun. D - Când ai poftă de ceva dulce, încearcă fructe deshidratate sau nuci.

Iar exemplele continuă până la finalul alfabetului.

Copiii au nevoie de cel puțin o oră de activități de intensitate moderat-viguroasă zilnic

În recomandările adresate părinților, specialiștii în sănătate publică subliniază: „Copiii au nevoie de:

cel puțin 60 de minute pe zi activități aerobe de intensitate moderată (joacă, mers la școală, plimbat câinele, mers cu rolele, cu bicicleta, badminton etc.) până la intense (alergat, urcatul unui deal, ciclism, dans, înot, volei, fotbal);

cel puțin 3 zile pe săptămână activități fizice aerobe intense și activități fizice care întăresc mușchii și oasele”.

De asemenea, o farfurie sănătoasă a copilului trebuie să conțină:

- jumătate legume și fructe;

- un sfert alimente de origine animală și leguminoase;

- un sfert cereale integrale.

Părinții sunt sfătuiți să cumpere produse sănătoase și de sezon și să evite alimentele ultraprocesate, care conțin zahăr adăugat și exces de grăsimi și sare, precum și să înlocuiască gustările dulci cu fructe proaspete sau uscate.

„Fiți exemplu pentru copii! Mâncați sănătos! Nu forțați copiii să mănânce! Cantitatea de alimente consumată la o masă variază în funcție de nivelul de activitate fizică, puseele de creștere, starea de dispoziție a copilului”, le recomandă specialiștii părinților.

„Parchează cât mai departe” și „fă exerciții ușoare la fiecare oră”

În cazul adulților, se recomandă cel puțin 150 - 300 de minute de activitate aerobă de intensitate moderată pe săptămână, conform OMS, iar cei cu muncă de birou pot face câteva mici schimbări în activitățile zilnice pentru a reduce sedentarismul.

„Alege scările, nu liftul! Urcatul scărilor îmbunătățește sănătatea inimii și crește forța musculară a picioarelor.

Un pas în plus contează! Parchează cât mai departe, coboară cu o stație mai devreme.

Ia o pauză! Fă exerciții ușoare timp de 2 minute la fiecare oră.

Vorbește mergând! Încearcă să faci câțiva pași în timp ce vorbești la telefon”, sunt doar câteva dintre acestea.

În cazul vârstnicilor, specialiștii recomandă „activități de întărire musculară, a oaselor și a articulațiilor, de intensitate moderată”, pentru cel puțin 2-3 zile pe săptămână (spre exemplu: mers în ritm rapid, dans, grădinărit, căratul cumpărăturilor, activități casnice, jocuri cu copiii, plimbatul animalelor domestice), și exerciții pentru menținerea echilibrului și evitarea căzăturilor și fracturilor (exemple: stat într-un picior, mers pe vârfuri sau călcâie, mers în echilibru).

Obezitatea este o boală cronică asociată cu peste 200 de afecţiuni medicale şi care are consecinţe importante asupra calităţii vieţii în general, cu impact asupra incidenţei, prevalenţei şi mortalităţii prin boli asociate, precum cele cardiovasculare, endocrine şi a unor forme de cancer.