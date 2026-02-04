Inteligența artificială, mai eficientă decât doi radiologi

Cel mai amplu studiu realizat până în prezent privind utilizarea inteligenței artificiale în screeningul oncologic a relevat că mamografia bazată pe AI este mai eficientă decât screening-ul standard pentru cancerul de sân, cu implicarea a doi radiologi, și poate ajuta la identificarea mai multor cazuri în timpul testărilor de rutină.

Rezultatele cercetării ar putea duce la implementarea pe scară largă a mamografiei bazate pe AI în programele de screening, cu dublu beneficiu în practica medicală: reducerea volumului de muncă în rândul radiologilor și detectarea mai multor tipuri de cancer în stadiile incipiente.

Screening-ul mamografic a fost asociat cu o rată mai mică a mortalității prin cancer la sân, în mare parte datorită detectării și tratării precoce a afecțiunii oncologice. Cu toate acestea, în ciuda ghidurilor europene care recomandă ca doi radiologi să „citească” mamografiile, unele tipuri de cancer mamar încă nu sunt detectate în cadrul screeningului.

Estimările sugerează că 20-30% dintre cancerele de sân diagnosticate după un screening negativ și înainte de următorul screening programat (în general, la un interval de doi ani) ar fi putut fi depistate la mamografia precedentă. Cancerele depistate în acest interval sunt adesea mai agresive sau mai avansate decât cancerele detectate în timpul screening-ului de rutină, ceea ce le face mai dificil de tratat eficient.

Studiile observaționale anterioare au constatat că mamografia citită cu ajutorul inteligenței artificiale crește detectarea cancerului de sân în comparație cu screening-ul standard. Cu toate acestea, oamenii de știință s-au întrebat dacă această creștere a detectării cancerului de sân se traduce printr-o reducere a cancerelor depistate în intervalul dintre screening-urile de rutină. Altfel spus, au vrut să vadă dacă, într-adevăr, AI poate să detecteze și ceea ce ochii a doi radiologi nu pot vedea, iar rezultatele sunt mai mult decât îmbucurătoare.

Primele rezultate complete ale unui studiu clinic randomizat care investighează utilizarea inteligenței artificiale într-un program național de screening pentru cancerul de sân, publicate recent în prestigioasa revistă The Lancet, arată că „screening-ul mamografic susținut de AI este mai eficient în multe privințe decât mamografia standard”.

Constatările provin din studiul „Mammography Screening with Artificial Intelligence” (MASAI), primul studiu de acest fel, care a inclus peste 105.000 de femei din Suedia.

„Studiul nostru este primul studiu clinic randomizat controlat care investighează utilizarea inteligenței artificiale în screening-ul cancerului de sân și cel mai mare de până acum care analizează utilizarea inteligenței artificiale în screening-ul cancerului în general. Acesta a constatat că screening-ul susținut de inteligență artificială îmbunătățește detectarea precoce a cancerelor de sân relevante clinic, ceea ce a dus la mai puține cancere agresive sau avansate diagnosticate între screening-uri”, a declarat autoarea principală a cercetării, dr. Kristina Lång, de la Universitatea Lund, Suedia.

Citirea dublă, o practică standard în programele europene de screening

Concret, cele peste 100.000 de femei care au participat la programul screening mamografic în patru centre din Suedia, în perioada aprilie 2021 - decembrie 2022, au fost repartizate aleatoriu fie pentru screening mamografic susținut de inteligență artificială (grupul de intervenție), fie pentru citirea standard a mamografiilor (adică citirea fiecărei mamografii de către doi radiologi), care au reprezentat grupul de control.

Conform autorilor, sistemul de inteligență artificială care a analizat mamografiile a identificat cazurile cu risc mai mic sau mai mare şi a semnalat zonele suspecte a fost antrenat, validat și testat cu peste 200.000 de examinări de la mai multe instituții medicale din peste zece țări.

Rezultatele au arătat îmbunătăţiri semnificative în performanţa screening-ului asistat de AI. Autorii studiului subliniază că această metodă a identificat 81% dintre cazurile de cancer, comparativ cu 74% în cazul metodei standard cu implicarea a doi radiologi, fără a creşte rata rezultatelor fals-pozitive.

Mai mult, femeile care au beneficiat de screening asistat de AI au fost diagnosticate cu mai puţine cancere de sân agresive şi avansate (-12%) în următorii doi ani, iar această îmbunătăţire a fost observată indiferent de vârsta şi de densitatea mamară (care este unul dintre factorii de risc).

Rezultatele studiului sugerează că detectarea cancerului de sân asistată de AI poate îmbunătăţi în mod semnificativ performanţa screening-ului şi în același timp poate reduce volumul de muncă al radiologilor, autorii pledând pentru implementarea sa în practica medicală.

Cercetătorii subliniază că rezultatele nu susţin înlocuirea profesioniştilor din sănătate cu AI, deoarece screeningul necesită în continuare evaluarea de către cel puţin un radiolog.

„Implementarea pe scară largă a mamografiei cu ajutorul inteligenței artificiale în programele de screening pentru cancerul de sân ar putea contribui la reducerea presiunii asupra volumului de muncă în rândul radiologilor, precum și la detectarea mai multor tipuri de cancer într-un stadiu incipient, inclusiv a celor cu subtipuri agresive”, a spus dr. Kristina Lång, autoarea principală, avertizând că implementarea trebuie executată „cu prudență, utilizând instrumente de inteligență artificială testate și cu o monitorizare continuă pentru a ne asigura că avem date solide”.





