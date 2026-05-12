Miturile de pe social media pot costa sănătatea pielii: dermatologii lansează campania „Nu te arde de dragul unui trend!”

Pentru a contracara acest fenomen, Societatea Română de Dermatologie lansează campania Euromelanoma 2026, un demers național care își propune să combată dezinformarea online și să aducă informații medicale corecte direct în spațiul digital frecventat de adolescenți.

Sub mesajul „Nu te arde de dragul unui trend!”, inițiativa mizează pe un limbaj adaptat noii generații și pe conținut relevant, capabil să concureze cu dinamica virală a rețelelor sociale, promovând prevenția și diagnosticul precoce al cancerului de piele.

Astfel, țara noastră, prin Societatea Română de Dermatologie se alătură campaniei pan-europene Euromelanoma, marcată pe 24 mai, prin Ziua Mondială Euromelanoma, desfășurată anul acesta sub mesajul puternic: „Nu te arde de dragul unui trend. Nu crede tot ce vezi pe Internet!” un apel direct la gândire critică adresat tinerilor expuși dezinformării medicale online.

Într-o schimbare semnificativă de strategie, campania din acest an se adresează în mod direct adolescenților, categoria cea mai vulnerabilă la informații eronate despre sănătate, propagate pe platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Snapchat.

Adolescenții și riscul dezinformării medicale online

Datele care au stat la baza campaniei sunt îngrijorătoare: 97% dintre adolescenți folosesc internetul zilnic, iar 88% sunt activi pe rețelele sociale. YouTube (93%), TikTok (63%), Snapchat (60%) și Instagram (59%) domină consumul de conținut. În acest ecosistem digital, miturile despre expunerea la soare, bronzul artificial și utilizarea cremelor de protecție solară circulă și se amplifică rapid, adesea promovate de influenceri fără pregătire medicală.

"Generația de astăzi crește cu telefonul în mână și cu platformele de socializare ca sursă de informare. Când un influencer cu milioane de urmăritori susține că crema de protecție solară provoacă cancer sau că bronzul de la solar te protejează de arsuri, tinerii cred. Noi, medicii dermatologi, avem obligația să intrăm în spațiul lor, cu un limbaj pe care îl înțeleg, cu fapte reale în locul miturilor periculoase" a declarat Președintele SRD, Conf. Univ. Dr. Alin Codruț Nicolescu, coordonator al campaniei Euromelanoma în România.

„Nu te arde de dragul unui trend!” — sloganul campaniei Euromelanoma 2026 în România

Noutatea acestei ediții este sloganul "Nu te arde de dragul unui trend!" — un mesaj direct, adaptat limbajului generației tinere și mediului digital în care aceasta își petrece timpul. Campania utilizează un ton autentic și accesibil, conținutul fiind conceput pentru a genera distribuiri organice și pentru a concura cu dinamica materialelor virale. Mesajul central rămâne clar: Nu te arde de dragul unui trend!. Nu crede tot ce vezi pe Internet, mai ales când vine vorba de protejarea ta împotriva cancerului de piele. Publicul este direcționat către platforma oficială Euromelanoma, unde poate accesa informații validate științific, prezentate într-un format modern și ușor de înțeles. "Cancerul de piele este unul dintre puținele cancere pe care le putem observa cu ochiul liber. Tocmai de aceea, este esențial ca tinerii să-și cunoască pielea, să identifice semnele de schimbare și să consulte un medic dermatolog. Prevenția și diagnosticul precoce salvează vieți, iar acest mesaj trebuie să ajungă la ei acolo unde petrec cel mai mult timp: online" a subliniat Prof. Univ. Dr. Magda Constantin, Spitalul Clinic Colentina din București.

Activitățile campaniei în România

Începând cu luna mai, campania Euromelanoma 2026 se desfășoară pe patru direcții principale: