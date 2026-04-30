Nereguli grave la Metrorex: Pierderi uriașe și suspiciuni de contracte ilegale. Ce se întâmplă cu scumpirea biletelor?

Potrivit concluziilor preliminare, o parte din deficitul financiar ar fi urmat să fie acoperit prin majorarea tarifelor pentru călători.

Contracte suspecte

Inspectorii au descoperit că bunuri ale statului ar fi fost puse la dispoziția unor firme private fără costuri sau în condiții dezavantajoase pentru companie. Printre problemele semnalate se numără contracte de publicitate atribuite preferențial, dar și utilizarea gratuită a unor spații din depouri și clădiri aparținând Metrorex.

De exemplu, un teren din Depoul Ciurel ar fi fost închiriat ilegal pentru suma de 800.000 de lei, fără ca banii să ajungă în conturile companiei.

De asemenea, Corpul de Control susține că există penalități de aproximativ 60 de milioane de euro care nu au fost încasate, provenite din întârzieri legate de un contract.

„Am găsit 60 de milioane de euro, bani neîncasați, din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex. Doar de aici sunt de 5 ori mai mulți bani decât s-ar fi obținut din creșterea acestui bilet. Este absolut de strigător la cer că în subteranul Bucureștiului se întâmplă astfel de lucruri subterane care sunt pe bani mulți, care sunt cunoscute și pentru care nu s-a făcut nimic până acum”, spune ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, care a cerut măsuri urgente.

Alte nereguli grave

Alte probleme vizează creșterea cheltuielilor salariale în 2024, în pofida reducerii numărului de angajați față de anul precedent.

Totodată, parcarea de la Străulești ar genera pierderi de aproximativ 400.000 de lei pe lună, în condițiile în care există interes pentru parteneriate public-private care nu au fost valorificate.

Radu Miruță a anunțat convocarea Consiliului de Administrație și a cerut încetarea mandatului directorului general, invocând inclusiv posibile conflicte de interese în administrarea unor active.

Scumpirea biletelor se amână

În acest context, majorarea tarifelor la metrou a fost amânată pentru două luni.

Autoritățile analizează acum soluții alternative pentru acoperirea deficitului, inclusiv valorificarea transparentă a spațiilor de publicitate din rețeaua subterană.

Decizia de creștere a tarifelor a fost aprobată de conducerea anterioară a Ministerului Transporturilor, însă noile descoperiri pun sub semnul întrebării necesitatea acestei măsuri și deschid calea unor schimbări la nivel managerial, potrivit observaornews.ro.