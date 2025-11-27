Nextgen: Terapie celulară avansată Centru de cercetare și producție – ATMP-Hub

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Sănătate Obiectivul de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, Prioritatea 9 Contribuția la Platforma STEP: biotehnologii și tehnologii digitale, inclusiv servicii asociate în sectorul sănătății, Obiectiv specific RSO1.6 Sprijinirea investiţiilor care contribuie la obiectivele Platformei Tehnologii Strategice pentru Europa (platforma STEP) menţionate la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului).

Parteneri: Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, IRCCS Ospedale San Raffaele SRL.

Obiectivul general al proiectului este înființarea și operaționalizarea unui centru național de excelență în terapia celulară avansată (ATMP-Hub), care să susțină cercetarea, dezvoltarea, producția și aplicarea clinică a terapiilor celulare inovatoare, cu scopul de a transforma sistemul de sănătate din România și de a contribui strategic la autonomia Uniunii Europene în domeniul biotehnologiilor critice. Centrul va integra infrastructură de ultimă generație conformă cu GMP și va dezvolta o gamă variată de terapii celulare, inclusiv o nouă terapie CAR-T inovatoare pentru cancerul colorectal metastatic, bazată pe țintirea antigenului CHD17, o formă emergentă de imunoterapie cu potențial major clinic și comercial. Dotarea acestui centru cu echipamente de ultimă generație va facilita posibilitatea cercetătorilor din cadrul Institutul Clinic Fundeni să cerceteze, să producă și să furnizeze terapii celulare avansate, adresându-se în special pacienților cu boli oncologice, autoimune și genetice care în prezent au acces limitat la astfel de tratamente. Prin acțiunile propuse proiectul contributie la obiectivul STEP de sprijinire a dezvoltării sau producerii de tehnologii critice în UE și protejarea și consolidarea lanțurilor valorice ale acestora în domeniul țintă de investiții – biotehnologii. Proiectul urmărește creșterea accesului pacienților români la terapii inovatoare, reducerea costurilor actuale exorbitante ale tratamentelor externe și asigurarea unei autonomii strategice a României și UE în acest domeniu.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

R1. Infiintare 1 Centru de cercetare și producție pentru terapie celulară avansată

R2. Certificare GMP: 1 certificat primit

R3. Profesionisti din domeniul medical formati: 4

R4. 1 studiu clinic în domeniul terapiilor avansate

R5. publicatii de cercetare clinica: 5

Perioada de implementare a Proiectului este de 48 luni, respectiv între data 11.11.2025 și data 11.11.2029.

Valoarea totală eligibila a proiectului este de 158,531,225,89 lei din care:

Valoarea cofinanțării UE: 155,452,449,64 lei

