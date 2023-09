Tema de anul acesta „ReCoNnect – Research for Health” (Cercetare pentru Sănătate) aduce zona de cercetare de excelență din România în fața publicului larg și se concentrează pe modul în care știința îşi poate aduce contribuţia la dezvoltarea de soluții pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător.

„Astfel de evenimente joacă un un rol esențial în facilitarea unei conexiuni mai strânse între cercetători, mediul privat și publicul larg. Noaptea Cercetătorilor Europeni oferă un cadru în care oameni de toate vârstele pot intra în contact direct cu lumea cercetării și inovației. În plus, ne dorim să atragem cât mai mulți tineri către știință. România are tineri geniali și talentați cărora, prin astfel de evenimente, le deschidem calea către o viitoare carieră în cercetare. Îi felicit pe cei care, în aceste zile, aduc munca lor de o viață mai aproape de noi într-un mod atractiv”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Evenimentul din București se desfășoară în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, iar cei interesați sunt așteptați vineri, începând cu ora 16:00, în locul principal din Parcul Liniei (Strada Lujerului, Sector 6). Organizatorii au pregătit zone de jocuri, concursuri cu premii, experimente și dezbateri având ca temă centrală cercetarea din domeniul sănătății. Cele mai mari institute de cercetare și unele dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din România vor prezenta soluțiile descoperite de ei pentru rezolvarea problemelor celor mai stringente privind sănătatea oamenilor, dar și a solului, apelor, plantelor și aerului, într-un efort conjugat de a oferi publicului vizitator o experiență memorabilă.

În Capitală se mai desfășoară evenimente și la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, între orele 15:00 – 20:00, dar și la Muzeul Geologic Național, între orele 10:00 – 18:00.

Sâmbătă, publicul este așteptat și în Măgurele, orașul științei, începând cu ora 14:00. Cercetătorii vor veni cu noutăți în ceea ce privește studiile și contribuția lor în domeniul sănătății. Publicul va avea ocazia să afle despre cum se pot administra medicamente sub formă de picături în timpul călătoriilor spațiale și despre experimentul de monitorizare a ritmului cardiac – Arduino Doctor. Tot aici vor fi prezentate tehnologii și echipamente de ultimă generație și se va demonstra cum acestea pot fi utilizate în folosul societății. De asemenea, un planor „Perkoz” va fi expus în piață, iar curioșii vor interacționa cu piloții care le vor împărtăși din experiența lor.

În România, anul acesta, consorțiul ReCoNnect va organiza, sub patronajul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, activităţi în 20 de locuri:

În 29 septembrie:

Baia Mare, Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” și Muzeul de Științe Astronomice

Bistrița, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița și extensia Bistrița a Universității de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” Târgu Mureș

Brăila, Facultatea de Inginerie și Agronomie

București, Parcul Liniei, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, Muzeul Geologic Național

Buzău, EUROCAMPUS

Carei, Castelul Károlyi

Galați, Campusul Științei

Pitești, Centrul Regional de Cercetare Dezvoltare pentru Materiale, Procese și Produse Inovative

Râmnicu Vâlcea, River Plaza Mall

Rupea, Geoparcul Aspirant UNESCO Carpaterra, Cetatea Rupea

Sântămăria Orlea, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, Centrul comunitar Sânpetru

Suceava, platoul din fața Universității Suceava.

În 30 septembrie:

Berca, Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului, Târgul comunal Berca

Cluj Napoca, Casino Centrul de Cultură Urbană din Parcul Central

Solca, Liceul Tehnologic ”Tomsa Vodă”

Horezu, Geoparcul Aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte, Liceul „Constantin Brâncoveanu”

Măgurele, Piața Centrală

Siret, platoul din fața Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă”

Târgu Neamț, Amfiteatrul de la Cetatea Neamț

Timișoara, Observatorul Seismologic Timișoara.

Noaptea Cercetătorilor Europeni se desfășoară la nivel național, pentru al doilea an consecutiv sub patronajul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării şi are loc anual în peste 300 de orașe europene.

(sursa: Mediafax)