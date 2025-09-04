Noi reguli pe Aeroportul din Cluj-Napoca: Ce cantitate de lichide este permisă în bagajul de mână

Noile echipamente au costat peste 7 milioane de euro și detectează automat tipul şi cantitatea lichidelor, ajutând astfel la eliminarea limitei de 100 de mililitri impusă anterior.

Pasagerii nu mai sunt obligaţi să împartă lichidele în recipiente mici, iar băuturile cumpărate în afara aeroportului pot fi păstrate fără riscul de a fi confiscate.

Aparatele oferă imagini 3D la 360 de grade și permit un flux de pasageri de patru ori mai rapid faţă de sistemele anterioare, reducând timpii de aşteptare la verificarea securității.

În plus, dacă un obiect sau lichid este considerat suspect, bagajul este scos automat de pe bandă pentru o verificare amănunţită, fără a afecta întregul flux de trecere.

Scanere performante și în alte aeroporturi din țară

Directorul Aeroportului „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, a precizat că echipamentele noi sunt autorizate doar parţial, deocamdată, și colaborarea cu producătorii continuă pentru extinderea utilizării acestor tehnologii.

Alte aeroporturi din ţară, precum Timişoara, Sibiu sau Craiova folosesc echipamente similare, însă actualizarea acestora pentru eliminarea restricţiilor la lichide durează. La Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti această măsură este aşteptată să fie implementată abia în martie 2026, potrivit observatornews.ro.