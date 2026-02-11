Medicamentul pentru „protecția” stomacului care-ți consumă nutrienții esențiali

Un studiu recent avertizează că utilizarea prelungită a inhibitorilor pompei de protoni (IPP) - o clasă de medicamente care includ medicamente precum omeprazolul, pantoprazolul și esomeprazolul - afectează absorbția unor nutrienți esențiali și poate cauza afecțiuni grave, precum: anemia, osteoporoza sau boli renale.

Medicamentele de tipul Omez, Omeran, Controloc sunt foarte populare, iar mulți oameni le consideră un fel de panaceu pentru orice fel de problemă a stomacului. Fie că sunt prescrise de medic, recomandate de farmacist sau autoadministrate, aceste medicamente utilizate pe scară largă pentru reducerea producției de acid gastric sunt înghițite, în unele cazuri, cu anii, și de cele mai multe ori total nejustificat.

Este cunoscut deja faptul că absorbția nutrienților în corpul uman poate fi influențată de factori precum dieta și utilizarea medicamentelor, iar inhibitorii pompei de protoni (IPP) au fost asociați cu interacțiuni care pot cauza tulburări.

Prin urmare, o echipă de cercetători de la două universități din Brazilia a vrut să evalueze utilizarea continuă a acestor medicamente atât de populare și efectul lor asupra biodisponibilității unor micronutrienți esențiali pentru organism, precum: Fe, Ca, Zn, Mg, Cu și K.

Fierul, spre exemplu, este esențial pentru producția de hemoglobină și este o componentă a enzimelor găsite în mușchii scheletici. Cuprul contribuie la mobilizarea fierului pentru sinteza hemoglobinei și funcționează ca un cofactor catalitic al enzimelor necesare respirației celulare, sintezei neurotransmițătorilor, apărării antioxidante și formării țesutului conjunctiv.

Zincul este implicat în replicarea celulară, maturizarea sexuală, fertilitate și reproducere, iar magneziul și potasiul sunt esențiale pentru funcția cardiacă, contracția mușchilor scheletici și respirația celulară.

„Deficiența acestor nutrienți poate duce la tulburări precum: anemia, osteoporoza, aritmia și bolile cronice renale”, au explicat autorii studiului, care au testat efectele utilizării medicamentului omeprazol pe șobolani. „Omeprazolul, unul dintre cele mai prescrise IPP, este recomandat pentru utilizare pe termen scurt, de obicei nu depășește 8 săptămâni. Cu toate acestea, consumul cronic și nereglementat este frecvent observat, ridicând îngrijorări privind posibilele riscuri pentru sănătate”, spun autorii cercetării.

Deficiențe în tot organismul, chiar și după două luni

Experimentele pe șobolani au durat 10, 30 și 60 de zile, pentru a simula diferite niveluri de utilizare prelungită a medicamentului la oameni, iar rezultatele cercetării au fost publicate în publicația ACS Omega, o revistă în care sunt publicate articole științifice cu noi descoperiri în chimie/biochimie.

Cercetătorii au constatat că animalele care au primit medicamentul au prezentat modificări în distribuția nutrienților enumerați mai sus în tot corpul.

Concret, aceștia au observat că acest medicament cauzează acumularea mineralelor în stomac și deficiențe în splină și ficat.

În sânge, au observat o creștere a calciului și o scădere a fierului, ceea ce indică un risc crescut de osteoporoză și anemie. De asemenea, au fost detectate și modificări semnificative ale celulelor sistemului imunitar.

Cea mai îngrijorătoare descoperire a fost o creștere semnificativă a calciului în sânge, ceea ce ar putea indica îndepărtarea mineralului din oase, au subliniat autorii cercetării, precizând că sunt necesare studii mai ample pentru a confirma această ipoteză.

„Efectele sale adverse nu trebuie trecute cu vederea”

Omeprazolul este pe piață de peste 30 de ani și este folosit pe scară largă, adesea pentru perioade îndelungate și fără supraveghere medicală.

„Nu este vorba despre demonizarea medicamentului, care este eficient pentru diverse afecțiuni gastrice. Problema este utilizarea sa trivializată, chiar și pentru simptome ușoare precum arsurile la stomac și pentru perioade prelungite de luni sau chiar ani. Efectele sale adverse nu trebuie trecute cu vederea”, avertizează Andréa Santana de Brito, cercetătoare la Universitatea Federală din São Paulo (UNIFESP).

Deși cercetarea a fost realizată cu omeprazole, cercetătorii au subliniat că moleculele mai moderne din aceeași clasă de medicamente, precum pantoprazolul și esomeprazolul, acționează prin același mecanism.

„În aceste cazuri, efectul poate fi și mai intens, deoarece aceste molecule au o acțiune mai puternică și de durată mai lungă. Unele durează mai mult de cinci zile pentru a permite formarea noilor pompe de protoni - în timp ce omeprazolul durează aproximativ una până la trei zile -, ceea ce poate intensifica efectele secundare”, a explicat Andréa Santana de Brito.

Inhibitorii pompei de protoni (IPP) - cum ar fi omeprazol, pantoprazol, esomeprazol - sunt extrem de frecvent prescriși și utilizați în România, situându-se printre cele mai prescrise medicamente pentru afecțiunile digestive. Această clasă de medicamente înregistrează un consum în creștere, tendință evidențiată prin analizele pieței farmaceutice din ultimii ani, inclusiv de studiile de piață din România.

Trebuie precizat că aceste medicamente antisecretorii sunt importante, regăsindu-se și pe lista OMS de medicamente esențiale, și trebuie administrate, atunci când există o recomandare a medicului, chiar și timp de câteva luni, pentru vindecarea afecțiunilor în care secreția de acid la nivelul stomacului joacă un rol important, precum: ulcerul, gastrita, esofagita, boala de reflux gastroesofagian. Totuși, studiile arată că în șase din 10 cazuri sunt folosite nejustificat.