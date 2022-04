Omicron dă semne de oboseală, dar gripa revine în forță

În același timp însă, numărul cazurilor de gripă a explodat, iar medicii avertizează că secțiile de Urgență sunt arhipline în această perioadă, în special cu copii bolnavi. Potrivit ultimului raport al specialiștilor Institutului Național de Sănătate Publică, aproape 1.600 de cazuri de gripă clinică au fost înregistrate în ultima săptămână, de peste 150 de ori mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

Vestea bună pentru acest început de săptămână este că valul pandemic ridicat de subvarianta BA.2 este în scădere în majoritatea țărilor din Europa. Conform statisticilor colectate pe platforma Our World in Data, cu excepția Germaniei, unde numărul de infectări cu coronavirus este de peste 3.000 la milionul de locuitori, pe 31 martie (ultimele date disponibile), iar media pe 7 zile a cazurilor confirmate cu COVID-19 rămâne pe un trend crescător, în celelalte state se înregistrează stagnări sau scăderi ale incidenței infectărilor cu SARS-CoV-2.

Această tendință de scădere ar putea fi influențată și de limitarea testării, odată cu desființarea unor centre de testate COVID-19, spun specialiștii, astfel că trebuie luat în calcul nu doar numărul de teste, ci și rata de pozitivare a testelor.

Scade rata de pozitivare a testelor

Și în România se poate observa acest trend ușor descrescător în privința cazurilor noi. Dacă în urmă cu două săptămâni media pe 7 zile a infectărilor era de 180,69 de cazuri confirmate la un milion de locuitori (21 martie 2022), conform ourworldindata.org, acum a ajuns la 148 de cazuri la milionul de locuitori (2 aprilie 2022).

Această scădere este reală în contextul în care, deși numărul de teste COVID efectuate la nivel național a fost relativ constant în ultimele săptămâni, rata de pozitivare a acestora scăzut treptat, după cum reiese din graficul realizat de graphs.ro. Astfel, sâmbătă, 2 aprilie, spre exemplu, rata de pozitivare a testelor COVID a fost de 8,9%, față de sâmbăta anterioară când era de 11,46%.

De 150 de ori mai multe gripe

În timp ce numărul de cazuri de COVID-19 este în scădere, gripa a revenit în forță după renunțarea la toate restricțiile și măsurile de protecție. Conform ultimului raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), postat pe site-ul instituției la finalul săptămânii trecute, în perioada 21 - 27 martie 2022, în România au fost înregistrate 1.585 de cazuri de gripă clinică, comparativ cu doar 10 cazuri înregistrate în aceeași săptămână a anului trecut - ceea ce înseamnă de peste 150 de ori mai mult. Trebuie precizat că anul trecut, în această perioadă, România se afla în plin val 3 al pandemiei de COVID-19 și erau în vigoare restricții, inclusiv obligativitatea purtării măștii de protecție. Iar renunțarea la acestea a influențat transmiterea virusurilor gripale, dar și a altor tipuri de virusuri respiratorii.

La nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă clinică, IACRS și pneumonii) a fost de 78.272, cu aproape 70% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent (46.154) și cu peste 22% mai mare comparativ cu cel din săptămâna anterioară (64.058), se arată în raportul INSP.

Spitalele pediatrice și urgențele sunt pline

Din cauza numărului mare de cazuri de gripă la copii, și nu numai, unitățile și compartimentele de urgență pediatrică sunt arhipline, iar timpii de așteptare sunt foarte mari, avertizează un pediatru din județul Prahova, care face, pe Facebook, o scurtă radiografie a ultimelor săptămâni la UPU. Medicul Anda Voica, de la Spitalul de Pediatrie din Ploiești, face, totodată, și un apel către părinți să nu îi mai aducă pe cei mici la Urgență, dacă nu au o urgență.

„Unitățile și compartimentele de urgență pediatrică sunt arhipline, timpii de așteptare sunt foarte mari. Motivele: numeroasele cazuri de gripă/rotavirus și ceva coronavirus, personal subdimensionat (NB: alții nu mai avem de unde scoate, cam ăștia suntem, fraților) și colmatarea urgențelor cu extrem de multe non-urgențe, care s-ar putea adresa sistemului ambulator în regim de programare”, afirmă medicul Anda Voica.

Din cauza timpului mare de așteptare, unii aparținători sau pacienți care doresc tratament special devin agresivi cu personalul medical, mai spune medicul, care explică, totodată, și faptul că accesul la medicul de urgență nu se face în ordinea venirii, ci în baza unor coduri de urgență stabilite la nivel internațional, iar pacienții sunt încadrați în categoriile respective de către asistenta de triaj. „Toate unitățile de primiri urgențe sunt dotate cu camere de supraveghere, nu preluăm pacienți preferențial!”, mai spune medicul, precizând că sistemul este computerizat, iar parametrii pacienților nu pot fi modificați.

Apelul medicului de la Spitalul de Pediatrie din Ploiești a fost preluat de mai mulți doctori, care au semnalat situații similare și în alte spitale din țară.

„Vă rugăm nu vă prezentați de două ori în aceeași zi pentru aceeași simptomatologie, fără să prezentați agravări (de ex., un nou puseu de febră documentat cu analize și pentru care ați primit deja prescripție)”, este apelul făcut de dr. Anda Voica, medic pediatru.

Până acum, nu s-a înregistrat niciun deces cauzat de gripă, potrivit INSP. În schimb, zilnic se înregistrează, în medie, 26 de decese din cauza bolii COVID-19.

Afecțiuni non-urgente

Pediatrul prahovean dă și câteva exemple de afecțiuni care nu necesită prezentarea la UPU sau CPU, putând fi tratate în ambulatoriile de specialitate: „febra ca unic simptom la copiii de peste 1 an, fără istoric de convulsii febrile, cu debut acut, erupția din varicelă, obstrucția nazală și tusea, parazitoză intestinală, unghia încarnată, traumatismele minore (de ex. deget, etc.), urticaria fără dificultăți respiratorii sau hipotensiune”.