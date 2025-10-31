8 din 10 părinți plecați la muncă peste hotare vor să se întoarcă acasă. Ce-i împiedică

Mai mult de jumătate dintre părinţii plecaţi la muncă în străinătate lipsesc o treime din copilăria fiilor şi fiicelor lor, iar numărul mamelor care au fost nevoite să-și caute de lucru peste hotare, pentru că nu își găsesc în România, este dublu față de cel al taților, arată o cercetare „Salvați Copiii”. Deși mai mult de 80% dintre părinți vor să se întoarcă acasă, salariile mici din țară, alături de taxele mari și infrastructura sanitară proastă, îi țin în continuare departe de copiii lor.

Nu este o noutate că banii - mai exact, lipsa lor - este principala cauză a fenomenului copiilor rămași în țară, în vreme ce părinții lor muncesc în străinătate, iar un nou studiu realizat de Salvați Copiii România, la nivel european, confirmă acest lucru.

„Aproape jumătate (46%) dintre părinții plecați la muncă în străinătate își motivează decizia invocând salariul insuficient pentru familie, în vreme ce 28% afirmă că motivul este îmbunătățirea situației financiare a familiei, 9% faptul că au rămas fără un loc de muncă în România, 5% motive legate de construirea/renovarea/extinderea unei case, iar 3% un plus financiar necesar studiilor copiilor. O diferență semnificativă între femei și bărbați este ponderea dublă în rândul femeilor (10% vs 5% în rândul bărbaților) care declară că nu și-au găsit loc de muncă în România, ceea ce evidențiază nevoia de locuri de muncă pentru femeile cu educație medie și elementară”, arată datele cercetării publicate ieri.

Același studiu relevă că bărbaţii români plecaţi la muncă în alte ţări lucrează în mare parte în construcţii şi agricultură, în timp ce femeile au slujbe de îngrijitoare şi menajere.

„Principalele ocupații ale părinților incluși în studiu sunt, în cazul taților, de lucrător în construcții (50%), lucrător agricol (12%), șofer (8%), ospătar (5%), iar în cazul mamelor, de îngrijitoare vârstnici (17%), menajeră (17%), lucrător agricol (15%), casier (10%)”, transmite organizația.

O treime din copilăria micuților, departe de părinți

Atât mamele cât și tații din studiu sunt plecați, în medie, de șase ani. „Mai mult de jumătate din părinții cu copii în țară lipsesc o treime din copilăria acestora, în special vârsta educației primare mici și a preadolescenței. Mai mult, 41% dintre părinții plecați la muncă în străinătate au mai mult de 6 ani de când muncesc în afara țării (aproape 20% din vechimea legală în muncă)​.

În ceea ce privește relația cu copiii rămași în țară, 41% dintre părinții plecați în străinătate consideră că în relația cu copilul le lipsește cel mai mult timpul petrecut împreună, 33% - momentele importante din viața copilului, 21% - dragostea copilului, iar 6% - comunicarea cu copilul.

Salariile mai mari și taxele mai mici i-ar convinge să revină mai repede în țară

Conform cercetării, 82% dintre părinți au intenția de a renunța la munca în străinătate în următorii ani, însă mai niciunul dintre motivele care i-ar determina să revină mai repede acasă nu pare palpabil în viitorul apropiat.

„Motivele care i-ar convinge să renunțe mai repede la munca în străinătate sunt legate de locuri de muncă mai bine plătite în România, menționate de 75% dintre părinți, taxe mai mici de plătit, menționate de 51% dintre părinți, eventuale probleme familiale în cazul a 46% dintre părinți, infrastructura de sănătate mai bună, 41% din părinți. Urmează serviciile publice de mai bună calitate (40%), infrastructura de educație pentru copii mai bună (37%), să se simtă în siguranță în țară (22%), înaintarea în vârstă (12%)”, transmite Salvați Copiii.

„Fenomenul copiilor rămași în țară, în vreme ce părinții lor sunt nevoiți să muncească în străinătate este unul cu multiple fațete și cu consecințe atât psiho-emoționale, cât și sociale. Cei mai mulți părinți pleacă pentru că în țară simt că nu au de ales, pentru a-și putea ține copiii în siguranță socioeconomică și pentru a putea susține educația copiilor”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

Studiul face parte din proiectul Sună-i zilnic! - Conexiune dincolo de granițe, implementat de Organizația Salvați Copiii, și are la bază sondajul efectuat în rândul părinților care lucrează în Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Franța, Austria, Belgia și ai căror copii cu vârste între 0-17 ani sunt în România.

Menținerea legăturii emoționale cu copiii din România, principala provocare

Alte date relevante din ancheta sociologică: