Jurnalul.ro Ştiri Social Patriarhul României salută alegerea noului Patriarh al Georgiei

de Redacția Jurnalul    |    12 Mai 2026   •   17:00
Patriarhul Daniel i-a transmis un mesaj de felicitare noului patriarh al Georgiei, reafericitului Părinte Shio al III-lea, cu prilejul alegerii sale în fruntea Bisericii Ortodoxe Georgiene.

În mesajul transmis luni, Patriarhul României și-a exprimat bucuria pentru alegerea noului întâistătător al Bisericii Georgiei și i-a urat succes în noua misiune pastorală și misionară.

„Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să vă dăruiască multe împliniri duhovnicești în noua misiune ce v-a fost încredințată”, a transmis Patriarhul Daniel, potrivit basilica.ro.

Mesajul oficial a fost trimis în numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Biserica Ortodoxă Română.

Noul Patriarh al Georgiei a fost ales în demnitatea de Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bichvinta și Tskhum-Abkhazia și Patriarh Catolicos al Întregii Georgii.

La finalul mesajului, Patriarhul României i-a transmis noului lider al Bisericii Ortodoxe Georgiene urarea tradițională: „Întru mulți și binecuvântați ani!”.

