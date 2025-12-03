Pericolul ascuns din fructele ambalate: Mucegaiuri și pesticide la fiecare porție

Specialiștii au descoperit cantități alarmante de colonii de mucegaiuri în porțiile de fructe ambalate, dar și reziduuri semnificative de pesticide în sucurile de portocale și lămâi, deși aparatele le stoarce doar miezul, potrivit observatornews.ro.

Riscuri ascunse din fructele proaspăt stoarse

Testele au scos la iveală zeci de mii de colonii de mucegaiuri și drojdii în fiecare gram de fructe feliate, cu excepția mango, care a fost mai puțin contaminat.​

Sucurile proaspăt storte au fost găsite cu pesticide, precum imazalil, tiabendazol, pirimetanil și azoxistrobin, substanțe folosite pentru tratarea cojii fructelor.​

Gustul chimic al sucurilor poate fi un semn de contaminare gravă, iar consumul acestora poate duce la probleme digestive, neurologice, tulburări hormonale și la risc crescut de cancer.​

Cauzele contaminării

Lipsa de igienă în spațiile de tăiere și manipulare este principala cauză a apariției mucegaiurilor și drojdiilor.​

Transportul și depozitarea la temperaturi ridicate favorizează contaminarea cu bacterii și mucegaiuri.​

Pesticidele ajung în sucuri din cauza faptului că aparatele storc și o parte din coajă, unde concentrația acestora este cea mai mare.​

Recomandări pentru consumatori

Nutriționiștii recomandă evitarea fructelor și sucurilor ambalate în supermarketuri, mai ales pentru copii și persoanele în vârstă, care sunt mai vulnerabile la efectele toxinelor.​

Este mai sigur să tai singur fructele acasă și să storci sucurile proaspete, chiar dacă procesul este mai lent.​

Aceste descoperiri subliniază importanța verificărilor riguroase ale produselor alimentare și a informării corecte a consumatorilor despre riscurile ascunse ale produselor ambalate.