Pericolul din casă! Circa 40% dintre locuințe nu au făcut revizii la instalațiile de gaze

Incidentul, în urma căruia au murit 3 oameni și alți 13 au fost răniți, iar zeci de persoane au rămas fără locuințe, arată că defecțiunile nu sunt doar rezultatul unor neglijențe individuale, ci și efectul neglijării întregului sistem al instalațiilor de gaze.

Mii de firme de gaze fără pregătire, autorizate de ANRE

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, subliniază că schimbările legislative din 2011 au dus la diluarea responsabilităților privind verificarea instalațiilor de gaze, permițând firmelor autorizate de ANRE să realizeze aceste lucrări, fără o monitorizare strictă din partea operatorilor de distribuție. Astfel, în doar câțiva ani, peste 1.500 de firme și 15.000 de persoane fără pregătire specifică au intrat pe piață, iar multe lucrări s-au făcut fără respectarea normelor tehnice.

Pe lângă aceasta, lipsa culturii tehnice a consumatorilor, dorința de a economisi și mentalitatea de a accepta improvizații au generat o situație în care instalațiile neconforme și lipsa reviziilor devin o adevărată „bomba cu ceas”.

40% dintre instalațiile de gaze nu au făcut revizii

Estimările AEI arată că 40% dintre instalațiile de gaze nu au făcut revizii și verificările necesare, iar îmbătrânirea infrastructurii și necunoașterea locurilor pe unde trec conductele sporesc și mai mult riscul accidentelor.

„Exploziile de gaze nu sunt doar accidente tehnice, ci și expresia unei nepăsări colective. Ele reflectă graba de a repara ieftin, indiferența față de reguli și lipsa unei culturi a responsabilității în rândul consumatorilor și al firmelor”, precizează președintele AEI pentru observatornews.ro.

Care sunt soluțiile

Soluțiile nu țin doar de legislație, ci de refacerea unui sistem integrat sub controlul operatorului de distribuție, cu reguli clare și o cultură tehnică consolidată, pentru a preveni tragedii precum cea din Rahova. Studiile europene arată că externalizarea totală a serviciilor auxiliare poate avea efecte opuse, iar România, cu infrastructura sa veche, are nevoie urgentă de o strategie coerentă de prevenție și control.

Explozia din Rahova de pe 17 octombrie 2025, care a afectat un bloc de 8 etaje, a fost cauzată, conform anchetei preliminare, de acumularea de gaze cauzată de un scurtcircuit la un cablu electric ce a topit o țeavă de gaze, permițând acestora să se infiltreze în toate apartamentele și să ducă la deflagrație. Incidentul a provocat distrugeri majore, evacuarea locatarilor și activarea planului roșu de intervenție, întărind astfel necesitatea unor măsuri urgente de siguranță și control efectiv al rețelelor de gaze naturale.​

Astfel, realitatea exploziei din Rahova este un semnal de alarmă pentru administrația publică și cetățeni în gestionarea siguranței caselor alimentate cu gaze naturale în România.