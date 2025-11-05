Pericolul din mezeluri: Ce ascund parizerul, crenvurştii și șunca de Praga

În compoziția acestora predomină apa, grăsimea, zgârciurile și o multitudine de aditivi, iar cantitatea reală de carne este extrem de redusă.

Parizerul, originar din Bologna și cunoscut în România încă din perioada comunistă, a fost odinioară un aliment „natural, fără chimicale, doar din carne de pasăre”, potrivit Ginei Bradea, blogger culinar, dar astăzi majoritatea variantelor disponibile în supermarketuri sunt produse ieftine, cu un conținut scăzut de carne, după cum arată o analiză recentă, spune specialistul Alexandru Cîrîc, director ICA.

Ce conțin mezelurile

Produsele sunt alcătuite în special din emulsie de șoric și alte ingrediente, precum apă sau amidon, iar această compoziție afectează nu doar valoarea nutrițională, ci și buzunarele consumatorilor.

Studiile arată că un platou cu crenvurști, salam, parizer, șuncă și mititei poate conține peste 120 de E-uri.

Carne puțină se regăsește și în crenvurști, unde carnea dezosată mecanic nu mai este întotdeauna declarată pe etichetă. Acest tip de carne rezultă prin prelucrarea carcasei de pasăre după îndepărtarea părților mai consistente, iar în emulsie pot ajunge resturi de os și zgârciuri.

Riscuri pentru sănătate

Consumul frecvent de astfel de mezeluri cu aditivi și sare este asociat cu riscuri pentru sănătate, inclusiv cancer de colon, boli cardiovasculare și obezitate, avertizează medicul nutriționist Anca Hâncu.

Problema este agravată și de legislația permisivă din România, care permite comercializarea unor produse cu cantități reduse de carne și fără limite clare privind conținutul de apă sau aditivi.

Dana Tănase, director Asociația Română a Cărnii, subliniază dificultățile procesatorilor de a păstra un anumit gust tradițional al parizerului românesc din cauza presiunii de a menține prețurile scăzute. Totodată, ea menționează inițiative pentru recunoașterea parizerului de vacă ca specialitate tradițională, în speranța reeducării gusturilor consumatorilor.

În concluzie, deși cantitatea de mezeluri consumată rămâne mare, calitatea acestora este îndoielnică, iar consumatorii sunt adesea insuficient informați despre ceea ce cumpără, fapt care necesită o atenție sporită la etichete și la alegerile alimentare, potrivit observatornews.ro.