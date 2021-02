Poliția a cheltuit 300.000 de lei, ca să-i crească prestanța!

Imediat după instituirea stării de urgenţă în România, milioane de români s-au întors acasă. S-au întors şi „valorile”. Poliţia început să se pregătească „de război” abia spre spre sfârşitul stării de urgenţă. Înainte de a cumpăra 25.000 de pistoale Beretta, un milion de cartuşe, 4.000 de bastoane cu electroşocuri, 400 de complete de blocare trecere auto, 4.000 de căşti cu vizor, Inspectoratul General al Poliţiei Române a pus la cale baricadarea cartierului central. Cu două zile înainte de expirarea stării de urgenţă, şefii Inspectoratului General al Poliţiei Române au întocmit actele necesare pentru securizarea instituţiei. Ulterior, au atribuit, prin procedură simplificată, un contract de achiziţie a 67 de uşi şi ferestre pentru sediul central din strada Mihai Vodă, din Capitală. Cea mai importantă piesă: uşa principală a curţii interioare, aproape 3 metri înălţime.

Un plus de prestanţă şi siguranţă pentru Poliţia Română

Pe 12 mai 2020, cu două zile înainte de a ieşi din starea de urgenţă decretată de preşedintele României, şefii Poliţiei Române avizează caietul de sarcini pentru schimbarea uşilor şi ferestrelor sediului IGPR din strada Mihai Vodă, din Capitală. „Pentru asigurarea unui plus de prestanţă Poliţiei Române, per ansamblu, prin redarea aspectului grandios al imobilului situat în str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5, Bucureşti, dar mai cu seamă pentru readucerea construcţiei la un nivel de funcţionare care să confere siguranţă în exploatare, precum şi obţinerea unei bune izolaţii termice a clădirii, este necesară înlocuirea uşilor exterioare, cât şi a ferestrelor exterioare (poziţionate spre curtea interioară, în număr de 62 de bucăţi tâmplărie din lemn stratificat de esenţă tare (3 buc. uşi exterioare situate la demisol, respectiv parter şi 59 buc. ferestre exterioare situate la mezanin, parter, etaj I, etaj II şi etaj III şi 5 buc. ferestre din profil PVC situate la subsol”, se precizează în caietul de sarcini, la capitolul „Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor”.





Pistoale, bastoane, gloanţe, uşi şi ferestre

În raportul Curţii de Conturi a României, care analizează achiziţiile din perioada stării de urgenţă, contractele de armament încheiate de IGPR sunt motivate de instituţie în contextul anticipării unor viitoare revolte, cauzate de lipsa locurilor de muncă, generate de pandemie. Mai pe româneşte spus, şefii Poliţiei Române au motivat cumpărarea fără licitaţie a 25.000 de pistoale Beretta, un milion de cartuşe, 4.000 de bastoane cu electroşocuri, 400 de complete de blocare trecere auto, 4.000 de căşti cu vizor fără licitaţie, invocând că România stă pe un butoi cu pulbere. Veniseră deja milioane de români înapoi acasă, mulţi erau prezentaţi ca infractorii Europei care rămăseseră pe drumuri, iar alte sute de mii rămăseseră şomeri. În tot acest context şefii IGPR anticipau o creştere semnificativă a infracţionalităţi, iar poliţiştii din stradă nu aveau cu ce să intervină. Aşa că, înainte de a se înarma, IGPR a pregătit terenul pentru baricadarea instituţiei.

290.000 lei fără TVA. Și fără licitaţie

Achiziţia a fost împărţită pe două loturi: 62 de ferestre şi uşi cu tâmplărie din stejar masiv şi 5 ferestre din PVC. Piesa de rezistenţă e uşa principală a curţii interioare din strada Mihai Vodă. Conform caietului de sarcini, tâmplăria care încadrează uşa are o înălţime de peste 6 metri şi jumătate şi o lăţime de peste 3 metri. Iar uşa are o înălţime de aproape 3 metri şi o lăţime de aproape doi metri. E identică cu uşa pe care intră doar şefii Poliţiei Române sau membrii delegaţiilor oficiale. E celebra uşă pe unde fug oficialii atunci când sunt aşteptaţi de jurnalişti. Uşa la propriu are un singur butuc, cu 5 chei. Şi pentru uşă, dar şi pentru toate ferestrele cu tâmplărie din stejar, a fost comandată sticlă termorezistentă. Pentru subsolul clădirii, au fost comandate ferestre cu tâmplărie PVC. În preţul de achiziţie, poliţiştii au cerut și demontarea vechilor uşi şi ferestre şi montarea celor noi. Pe lângă termenul de 36 de luni de garanţie, în acelaşi caiet de sarcini mai era prevăzută o condiţie: „feroneria ferestrelor va avea garantat un minim de 15.000 de cicluri de acţionări închidere-deschidere”. Cu alte cuvinte, poliţiştii vor să închidă şi deschidă o fereastră de 15.000 de ori, fără ca ea să se strice.

Pe 22 iunie, două firme comerciale au venit cu oferte pentru procedura simplificată, iar pe 18 septembrie contractul a fost atribuit S.C. SCD GRUP LEMN S.R.L. Societatea este din Paşcani, judeţul Iaşi, a fost înfiinţată în 2019 şi are în medie 19 angajaţi.