Polițiștii de frontieră români participă la o nouă misiune Frontex în Marea Mediterană

Echipajul navei maritime MAI 1107, din dotarea Gărzii de Coastă, participă, în perioada 1 octombrie – 26 noiembrie, la Operațiunea Comună „ITALY2025”, care se va desfășura la frontierele maritime externe ale Uniunii Europene, anunță autoritățile.

Nava, având un echipaj format din 28 de membri, va executa misiuni de patrulare, cercetare, căutare și salvare în Marea Mediterană, la frontiera maritimă din sudul Italiei, împreună cu forțele de poliție și autoritățile de aplicare a legii din statele membre participante.

Operațiunea are ca obiectiv supravegherea fluxurilor migraționiste la frontierele maritime ale UE, facilitarea schimbului de date și informații între autorități și promovarea schimbului de experiență între polițiștii de frontieră europeni.

Reprezentanții Poliției de Frontieră precizează că activitatea se înscrie în seria de operațiuni Frontex, la care România contribuie prin mijloace tehnice, expertiză și personal specializat.