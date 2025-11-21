Pregătiri de Crăciun: Brazi naturali versus artificiali. Cât costă și cum îi întreții?

Prețurile încep de la 38 de lei și variază în funcție de dimensiune și specie. Cele mai mici prețuri sunt pentru brazi cu înălțimii între 100 și 130 cm, în timp ce brazii plantați în ghiveci, care pot fi replantați după sărbători, pot ajunge până la 600 de lei pentru înălțimi de peste 150 cm.

Costurile sunt mai mici în perioada de precomandă dar este de așteptat să crească pe măsură ce se apropie Crăciunul.

Brazi naturali versus artificiali

Brazii naturali oferă un parfum autentic, contribuind la atmosfera specifică sărbătorilor, însă necesită îngrijire constantă și riguroasă. De asemenea, pot fi mai greu de transportat.

În schimb, brazii artificial sunt mai ușori, nu au nevoie de îngrijiri speciale, nu fac murdărie în casă și rezistă pe parcursul mai multor ani. Însă și prețurile sunt mai mari. Acestea variază între 35 de lei și 1.800 de lei. Însă brazii artificiali nu oferă mirosul natural și au un impact negativ asupra mediului.

Pentru alegerea corectă a bradului natural, cumpărătorii trebuie să verifice dacă tulpina este dreaptă și acele sunt ferme, semne ale unui copac sănătos. Dimensiunea trebuie să se potrivească cu spațiul disponibil acasă, potrivit a1.ro.

Alegerea între brad natural și artificial depinde de cât timp vreii să dedici pentru întreținere dar și de preferințele pentru autenticitate și confort.