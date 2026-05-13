Propunere: Sprijin financiar suplimentar pentru toți copiii cu dizabilități

Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar anual destinat copiilor cu dizabilități a fost pusă, luni, pe masa senatorilor, de deputatul neafiliat Raisa Enachi, cu scopul de a elimina diferențele uriașe dintre județe prin introducerea unui mecanism unitar la nivel național.

Potrivit proiectului, „se acordă anual un sprijin financiar, în cuantum de 500 lei, destinat copiilor încadrați într-un grad de handicap”, iar plata ar urma să fie făcută automat, fără ca părinții să depună cereri sau dosare suplimentare.

Inițiatoarea susține că măsura vine să corecteze o realitate care s-a accentuat în ultimii ani și anume: în unele județe și municipii, autoritățile locale au acordat ajutoare suplimentare pentru copiii cu dizabilități, în timp ce în alte zone familiile nu au primit nimic, din lipsă de bani la bugetele locale.

Fără cereri și fără condiții de venit

Una dintre prevederile importante ale proiectului este eliminarea birocrației pentru părinți. Proiectul stabilește că sprijinul financiar va fi acordat „din oficiu, fără depunerea unei cereri de către beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia”.

Beneficiarii vor fi identificați automat de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, pe baza certificatelor de handicap existente deja în evidențele Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Mai mult, documentul prevede explicit că ajutorul nu va depinde de situația financiară a familiei.

„Acordarea sprijinului financiar nu este condiționată de venitul familiei, de reședința copilului sau de existența unor forme suplimentare de sprijin local”, precizează proiectul legislativ.

Practic, orice copil care are certificat de încadrare într-un grad de handicap la data de 1 septembrie a fiecărui an ar urma să primească automat cei 500 de lei.

Sistemul actual, inechitabil

Inițiatoarea propunerii subliniază că, în prezent, șansa unui copil de a primi sprijin suplimentar depinde de județul sau orașul în care locuiește.

„Unele autorități ale administrației publice locale au instituit mecanisme complementare de sprijin financiar pentru copiii cu dizabilități, în timp ce numeroase județe și localități nu dispun de resursele financiare necesare pentru măsuri similare”, se arată în expunerea de motive.

Această situație produce „o inegalitate de fapt în accesul la forme suplimentare de protecție socială”, determinată exclusiv de capacitatea financiară a primăriilor și consiliilor județene, mai spune inițiatoarea.

Mai mult, chiar și acolo unde există astfel de ajutoare locale, ele nu sunt garantate pe termen lung.

„Acolo unde există, aceste forme de sprijin local nu beneficiază de garanții privind continuitatea și predictibilitatea. Acordarea lor depinde de disponibilitățile bugetare locale, de politica administrației publice locale și de fluctuațiile transferurilor bugetare, ceea ce poate conduce la suspendarea măsurilor sau la întârzieri semnificative în efectuarea plăților.

În practică, experiența unor asemenea mecanisme locale a demonstrat că subfinanțarea poate afecta direct familiile beneficiare, lăsând fără efect concret drepturi sau măsuri anunțate anterior”, se arată în expunerea de motive.

Autorii proiectului susțin că accesul la un sprijin pentru copiii cu dizabilități „nu trebuie să depindă de localitatea în care aceștia domiciliază”, ci ar trebui garantat „în mod unitar la nivel național”.

Câți copii ar urma să beneficieze de sprijin și când se vor da banii

Multe dintre județele cu cel mai mare risc de sărăcie sunt și cele care au un număr important de copii cu dizabilități, ceea ce ar justifica intervenția statului printr-un program național, spun inițiatorii.

Potrivit datelor oficiale invocate în expunerea de motive, la finalul anului 2025 erau înregistrați în România 85.551 de copii cu dizabilități, reprezentând aproximativ 2,5% din totalul copiilor cu vârste între 0 și 17 ani. Prin urmare, impactul bugetar estimat ar fi de aproape 43 de milioane de lei, anual.

Banii ar urma să fie asigurați de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Proiectul stabilește, totodată, și un calendar pentru acordarea banilor. Astfel, plata sprijinului financiar ar urma să se facă anual, în perioada 1 octombrie – 30 noiembrie, sumele urmând să fie virate prin aceleași mecanisme folosite deja pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, ceea ce înseamnă că statul nu ar trebui să creeze noi structuri administrative.

„Soluția legislativă propusă utilizează exclusiv structurile instituționale și bazele de date deja existente, fără înființarea unor noi autorități”, se precizează în documentul care însoțește proiectul.

Pentru a-și susține inițiativa, deputata invocă mai multe articole din Constituție, inclusiv cele referitoare la egalitatea în drepturi, protecția socială și obligația statului de a proteja persoanele cu handicap. De asemenea, face trimitere la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România.

Odată implementat, noul mecanism ar trebui să transforme „formele neuniforme și impredictibile de sprijin suplimentar existente în anumite localități într-un mecanism național, unitar, permanent și garantat”, mai spune inițiatoarea.

Dacă va fi adoptată de Parlament și promulgată, legea ar urma să intre în vigoare la 30 de zile după publicare.