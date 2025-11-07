Provocare pe TikTok. Atenție la pericolul din ouăle crude!

Cunoscută sub numele de "Egg Challenge" sau "Raw Egg Trend", provocarea presupune înghițirea rapidă a ouălor crude, uneori cu coajă.

Trendul a pornit de la influenceri din domeniul fitness și nutriție din Statele Unite, care au promovat ouăle crude ca sursă pură de proteine și energie. Acesta s-a răspândit rapid și la tinerii români, adesea fără să conștientizeze pericolele.

Pericolul din ouăle crude

Medicii atrag atenția că ouăle crude pot transmite salmonela, o boală gravă cu simptome precum febră, vărsături și diaree, iar riscurile sunt mai mari pentru femeile însărcinate, copii, bătrâni și persoanele cu sistem imunitar fragil.

Nutriționiștii explică faptul că proteinele din oul crud sunt absorbite în procent mic în organism, comparativ cu cele din oul fiert, iar consumul crud poate duce la deficiențe de vitamine și biotină, provocând oboseală, căderea părului și probleme dermatologice.

Specialiștii recomandă consumul de ouă fierte și atenționază asupra limitelor de consum zilnic pentru a evita complicațiile cardiovasculare sau alergiile.

Ce spun psihologii

Psihologii susțin că astfel de provocări au succes din nevoia de validare și apartenență, iar adolescenții sunt cei mai vulnerabili.

Acest fenomen face parte dintr-o serie de trenduri periculoase pe TikTok care au dus, în trecut, la spitalizarea mai multor copii în România.

Statele Unite și Marea Britanie derulează campanii de informare pentru prevenirea participării la astfel de provocări cu potențial periculos în mediul online, subliniind necesitatea prioritizării sănătății publice în fața dorinței de popularitate pe rețele sociale, potrivit observatornews.ro.