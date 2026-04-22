Raport ECDC: România și Bulgaria, codașele UE la vaccinarea anti-HPV

Concret, doar 23% dintre fetele cu vârsta de până la 15 ani au făcut prima doză de vaccin anti-HPV, pentru a preveni cancerul de col uterin și alte forme de cancer, un procent de trei ori mai mic față de media UE (70%), după cum reiese din ultimul raport al Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), publicat cu ocazia Săptămânii europene a imunizării (19 -25 aprilie). Doar Bulgaria stă mai prost decât noi la acest capitol (cu 4%), în timp ce trei țări au atins deja obiectivul de 90% de acoperire vaccinală împotriva HPV, țintit de Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății până în anul 2030.

După 15 ani de la introducerea programelor de vaccinare împotriva virusului papiloma uman (HPV) în întreaga Europă, „un număr tot mai mare de dovezi confirmă faptul că vaccinarea împotriva HPV este extrem de eficientă în prevenirea cancerului de col uterin”, a transmis Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).

Un nou raport privind programele de vaccinare împotriva HPV din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European (UE/SEE), dat publicității la începutul acestei săptămâni dedicate imunizării, evidențiază progresele constante înregistrate în eforturile de prevenire a cancerului în rândul statelor europene. Conform documentului ECDC, toate țările UE/SEE recomandă acum vaccinarea împotriva HPV pentru fetele și băieții adolescenți, ca parte a programelor lor de imunizare, marcând un pas important înainte în eforturile de prevenire a cancerului depuse în Europa.

„Aceste progrese se traduc deja printr-un grad ridicat de vaccinare în mai multe țări. Raportul indică faptul că trei țări UE/SEE (de exemplu, Islanda, Portugalia, Norvegia) au atins obiectivul Recomandării Consiliului UE din 2024 privind o acoperire de 90% a vaccinării împotriva HPV în rândul fetelor până la vârsta de 15 ani”, a transmis ECDC, iar alte state (Suedia, Spania, Luxemburg, Danemarca) sunt foarte aproape de acest obiectiv.

La polul opus, raportul European, care centralizează datele disponibile la nivelul anului 2024, relevă că, în România, acoperirea vaccinală anti-HPV cu prima doză în rândul fetelor cu vârsta de până la 15 ani este de doar 23%, departe de media UE/SEE, care este de 70% (vezi grafic).

Bulgaria este statul european cu cele mai slabe rezultate, având o acoperire de doar 4% vaccinare cu prima doză la adolescentele de până în 15 ani, iar pe locul trei din coada clasamentului se situează Slovacia cu 33%.

Raportul arată, totodată, o creștere de 9%, între 2023 și 2024, la vaccinarea anti-HPV din România, care s-a datorat îmbunătățirii programului național de imunizare.

Pe de altă parte, deși au fost înregistrate unele progrese, România înregistrează în continuare cea mai ridicată incidență și mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană. Rata incidenței este de peste 2,5 ori mai mare decât media europeană, iar rata de mortalitate este de 17 femei la 100.000 anual, cifre care plasează țara pe primul loc în topul negativ european.

„Studii la scară largă din țări europene (de exemplu, Suedia, Olanda și Danemarca), precum și din alte părți ale lumii au arătat reduceri semnificative ale infecțiilor cu HPV și ale leziunilor precanceroase, împreună cu scăderea ratelor cancerului de col uterin în rândul femeilor vaccinate. (...) Un studiu suedez a sugerat că vaccinarea fetelor înainte de a împlini 17 ani a redus incidența cancerului de col uterin cu 88%”, conform ECDC.

Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății recomandă statelor Uniunii Europene să implementeze politici de sănătate care să ducă la o acoperire vaccinală de 90% împotriva virusului HPV, până în anul 2030.

Creșterea exponențială a numărului de cazuri de tuse convulsivă

Pe lângă raportul amintit mai sus, ECDC a prezentat cele mai recente date epidemiologice privind diverse alte boli infecțioase - inclusiv rujeola, tusea convulsivă și boala pneumococică invazivă - care pot fi prevenite prin vaccinare.

Concret, specialiștii europeni semnalează creșterea exponențială a numărului de cazuri de tuse convulsivă, precum și a bolii pneumococice invazive.

„Cele mai recente cifre privind tusea convulsivă arată o creștere accentuată a cazurilor raportate, cu aproape 210.000 de cazuri în 2024, o creștere de peste opt ori față de 2023. Sugarii cu vârsta sub un an și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani au fost cei mai afectați. (...) Conform celor mai recente date, notificările anuale din 2023 și 2024 pentru boala pneumococică invazivă au depășit 25.000 de cazuri/an în UE/SEE. Aceasta este cea mai mare rată observată din 2019 și subliniază importanța continuă a vaccinării pneumococice, pe tot parcursul vieții, în special pentru adulții în vârstă și alte grupuri de risc”, a transmis ECDC.

Creșterea vaccinării împotriva infecțiilor respiratorii, pârghie și pentru sănătatea cardiovasculară

Infecțiile respiratorii precum gripa, virusul sincițial respirator (VSR) și Covid-19 sunt factori bine cunoscuți ai bolilor cardiovasculare și ai suprasolicitării sezoniere a spitalelor, iar vaccinurile oferă o protecție crucială, scăzând riscul de spitalizare.

Vaccinarea antigripală singură, spre exemplu, poate reduce evenimentele cardiovasculare adverse majore - cum ar fi infarctul miocardic sau insuficiența cardiacă - cu peste o treime. Cu toate acestea, acoperirea vaccinală împotriva gripei rămâne sub obiectivele Organizației Mondiale a Sănătății și ale UE și este în scădere în întreaga Europă. Programele pentru imunizarea împotriva VSR abia acum au început.

Rezultatul este previzibil: exacerbări ale bolilor cardiovasculare ce ar fi putut fi evitate, internări care ar fi putut fi prevenite și vârfuri de spitalizare pe timp de iarnă care exclud alte îngrijiri. Majoritatea acestora pot fi abordate prin vaccinare, care este recunoscută de Societatea Europeană de Cardiologie ca un pilon fundamental al prevenirii bolilor cardiovasculare.

Săptămâna Europeană a Imunizării a fost lansată în 2007, în 53 de țări din Europa și Asia Centrală, cu scopul de a crește gradul de conștientizare privind necesitatea și dreptul fiecărui copil de a fi protejat împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare. Tema din acest an este: „Vaccinurile funcționează pentru fiecare generație”.

La nivel global, vaccinarea a salvat aproximativ 154 de milioane de vieți din 1974. În regiunea europeană, acoperirea vaccinală ridicată a redus semnificativ povara bolilor prevenibile. Regiunea a rămas fără poliomielită endemică din 2002, este aproape de eliminarea rujeolei și rubeolei și a înregistrat scăderi importante ale altor boli. Între 2000 și 2024, cazurile de rubeolă au scăzut cu peste 99%, cele de difterie cu 90%, iar cele de oreion cu 95%, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

OMS, CE și UNICEF: Cifrele recente ridică semne de întrebare

Într-o declarație comună, publicată luni, Comisia Europeană, Biroul regional pentru Europa al OMS și Biroul regional pentru Europa și Asia Centrală al UNICEF au atras atenția că, deși multe țări au extins programele de imunizare pentru a proteja copiii împotriva unor boli grave, precum meningita, pneumonia și infecțiile cu rotavirus și aproape toate statele din regiune au inclus vaccinul anti-HPV în programele lor, ratele de imunizare sunt în scădere în unele țări, iar numărul statelor afectate de ample focare de boli prevenibile prin vaccinare este în creștere.

„În 2024, în Regiunea Europeană a OMS au fost raportate peste 298.000 de cazuri de tuse convulsivă, cel mai mare număr înregistrat vreodată. În același an, cazurile de rujeolă au depășit 127.000 - cel mai mare număr din ultimii 27 de ani”, se arată în declarația semnată de comisarul european pentru sănătate, Olivér Várhelyi, de directorul regional pentru Europa al OMS, dr. Hans Henri P. Kluge, și de directorul regional pentru Europa și Asia Centrală al UNICEF, Regina De Dominicis.

Autorii documentului subliniază că aceste evoluții pot fi atribuite lipsei de conștientizare, dezinformării și neîncrederii în vaccinuri sau în autoritățile sanitare. În același timp, focarele indică „o acoperire inegală a vaccinării și deficiențe în programele de imunizare și în sistemele de asistență medicală primară”. Investițiile în programele de imunizare sunt considerate esențiale pentru menținerea progreselor obținute.

„Europa nu își poate permite să dea înapoi. Este imperativ să se consolideze programele naționale și regionale de imunizare și să se accelereze acțiunile coordonate la nivel mondial.(...) Mesajul nostru este simplu și clar: vaccinurile funcționează, salvează vieți și protejează comunitățile”, se mai arată în comunicat.

