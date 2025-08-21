Românii au cea mai mare încredere în sistemul medical și sectorul public pe timp de criză

Potrivit unui sondaj realizat de eJobs, sectorul medical este domeniul pe care românii îl percep drept cel mai stabil angajator în perioade de criză, cu aproape 27% dintre respondenți indicându-l ca principală opțiune.

Pe locurile următoare se situează sectorul public (24,1%), industria alimentară (24%) și industria farmaceutică.

La polul opus, domenii precum imobiliarele, turismul, asigurările și HoReCa au primit cele mai scăzute niveluri de încredere, fiind considerate vulnerabile la fluctuațiile economice.

„Vedem tot mai pregnantă la candidați această nevoie de stabilitate atunci când își caută un job. Ei au nevoie să știe că angajatorul le oferă siguranța unui loc de muncă pentru o perioadă îndelungată de timp și că nu există riscul de a rămâne fără venituri, mai ales în acest context”, a declarat Ana Călugăru, Head of Communications la eJobs.

Respondenții consideră că, pe termen mediu și lung, banking-ul și serviciile financiare, construcțiile, energia, agricultura și industria alimentară vor câștiga importanță.

În schimb, HoReCa și imobiliarele continuă să fie percepute ca domenii fragile.

Stabilitatea locului de muncă este criteriul principal de încredere pentru 83% dintre participanți, urmat de salariul mediu net, beneficiile, posibilitățile de creștere profesională și vechimea companiilor în piață.

Un alt rezultat semnificativ al sondajului arată că 75% dintre respondenți sunt dispuși să treacă printr-un proces de recalificare profesională pentru a depăși o perioadă economică dificilă, în timp ce doar 4% resping categoric această opțiune.



Companiile mari și multinaționalele sunt percepute drept cei mai siguri angajatori, urmate de instituțiile de stat, în timp ce doar 10% dintre respondenți au încredere crescută în start-up-uri și firme antreprenoriale.

(sursa: Mediafax)