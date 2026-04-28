Scutecele pentru adulți, indispensabile pentru pacienții imobilizați, ar putea fi compensate de stat

Concret, persoanele asigurate care au nevoie de scutece pentru adulți ar putea beneficia de decontarea acestora în proporție de 80% din prețul de referință. Inițiatorii subliniază că un număr mare de pacienți au nevoie constantă de astfel de produse, însă pentru mulți bolnavi sau bătrâni cu pensii mici aceste cheltuieli pot deveni insuportabile.

Propunerea legislativă pusă recent pe masa senatorilor este inițiată de patru parlamentari UDMR și semnată, în total, de 63 de deputați și senatori de la mai multe partide politice (UDMR, PSD, PNL, USR, AUR și POT) și vizează completarea Legii drepturilor pacientului (L. nr. 46/2003).

Inițiativa aduce în prim-plan o problemă rar discutată public, dar foarte prezentă în viața de zi cu zi a multor pacienți și a familiilor lor.

„Un număr semnificativ de persoane asigurate au nevoie de produse absorbante pentru adulți (scutece) necesare ca urmare a unor afecțiuni, a vârstei înaintate sau a unor dizabilități, pentru a putea duce o viață normală în condiții de demnitate și cu un nivel adecvat al calității vieții”, spun inițiatorii în expunerea de motive a proiectului, subliniind că, pentru aceste persoane, astfel de produse nu sunt un confort, ci o necesitate medicală.

Pacienții ar plăti doar 20% din preț

Prin urmare, aceștia propun o modificare punctuală, dar cu impact major asupra calității vieții pentru zeci de mii de români: compensarea acestor produse în sistemul public de sănătate pentru toți pacienții care au nevoie de astfel de produse absorbante, chiar dacă nu este vorba de o dizabilitate permanentă.

„Pacienții asigurați în sistemul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au dreptul să beneficieze de scutece pentru adulți, compensate în proporție de 80% din prețul de referință, în baza prescripției medicului specialist, indiferent de caracterul temporar sau permanent al afecțiunii”, stipulează proiectul de lege. Practic, accesul nu mai poate fi restricționat în funcție de durata bolii.

Inițiatorii subliniază că lipsa accesului sau utilizarea insuficientă a acestor produse poate duce la complicații serioase, precum infecții și escare, iar economiile făcute prin neacordarea lor se pot transforma ulterior în costuri mult mai mari pentru sistemul de sănătate. În plus, documentul atrage atenția asupra presiunii financiare pentru cei cu venituri mici, fiind vorba despre o cheltuială inevitabilă.

„Pentru persoanele cu venituri reduse sau pentru pensionarii care au nevoie de astfel de produse, aceste cheltuieli pot deveni insuportabile, reprezentând o povară financiară constantă, lunară. Trebuie subliniat că utilizarea unor scutece neadecvate sau schimbarea lor la intervale prea mari (din cauza costurilor) poate conduce la apariția unor complicații medicale grave, precum iritații severe ale pielii, infecții urinare sau escare”, se arată în expunerea de motive.

Un drept de sănătate, nu un ajutor social

Un punct important din expunerea de motive este clarificarea naturii acestui beneficiu. Inițiatorii insistă că acordarea scutecelor pentru adulți „nu constituie un beneficiu de natură socială, ci un drept esențial în domeniul sănătății, derivat din calitatea de persoană asigurată, necesar pentru protejarea sănătății, integrității și demnității pacientului”.

Practic, încadrarea ca drept de sănătate obligă sistemul să asigure accesul în mod constant și nediscriminatoriu, similar altor tratamente sau dispozitive medicale.

De asemenea, se arată că accesul la aceste produse contribuie direct și la integrarea socială: persoanele afectate pot evita izolarea.

Conform proiectului, scutecele vor fi acordate doar pe baza unei prescripții emise de medicul specialist, în urma evaluării clinice, iar durata acordării va fi stabilită în funcție de necesitățile pacientului.

Implementarea concretă va fi reglementată prin Contractul-cadru și normele metodologice, potrivit expunerii de motive, ceea ce înseamnă că vor exista reguli clare privind cantitățile, frecvența și furnizorii.

„Asigurarea accesului la aceste produse ar permite persoanelor vizate să participe la activități sociale și să își mențină demnitatea. (...) Totodată, o astfel de măsură ar contribui, pe termen mediu și lung, la reducerea complicațiilor medicale și, implicit, la diminuarea costurilor suportate atât de pacienți, cât și de sistemul de sănătate”, potrivit documentului care însoțește proiectul de lege.

În ce afecțiuni sunt necesare scutecele pentru adulți

Scutecele pentru adulți sunt recomandate în mai multe situații medicale, printre care:

Imobilizare la pat (pacienți post-operator sau cu boli cronice grave)

Incontinența urinară (ușoară, moderată sau severă)

Afecțiuni neurologice: accidente vasculare cerebrale, boala Parkinson, scleroză multiplă

Demență și Alzheimer

Leziuni ale măduvei spinării

Afecțiuni oncologice sau tratamente care afectează controlul vezicii

Vârsta înaintată, când controlul sfincterian este diminuat.

Cum se procedează în alte țări din UE

Deși situația diferă de la o țară la alta, tendința generală în Europa este de a include aceste produse în pachetele de bază de îngrijire, cel puțin parțial, atunci când există o indicație medicală.

În Germania, spre exemplu, persoanele cu diagnostic de incontinență pot primi produse absorbante prin sistemul de asigurări de sănătate. Casele de asigurări plătesc, de regulă, o sumă lunară către furnizori, care livrează produsele direct pacientului. Dacă acesta dorește variante „premium”, achită doar diferența de preț.

Și în Austria există posibilitatea prescrierii acestor produse, care sunt decontate în baza recomandării medicale, în funcție de necesitatea clinică, în cadrul sistemului public.

În Franța, anumite produse pentru incontinență pot fi decontate dacă sunt încadrate ca dispozitive medicale și prescrise de medic. Totuși, acoperirea este adesea parțială și limitată la anumite tipuri sau cantități. În multe regiuni, Italia oferă scutece pentru adulți gratuite sau compensate pentru pacienții cu incontinență severă, în baza certificării medicale.

Și în Spania sistemul public de sănătate poate acoperi costurile produselor pentru incontinență, dar accesul depinde de gradul de afectare al pacientului. În unele cazuri, pacienții suportă o coplată.