Ce șoferi din afara UE vor putea circula cu mașina prin România fără permis internațional

După ce, la finalul lunii ianuarie, șoferii din statele cu care România are parteneriate strategice, cei din țări NATO sau OCDE, au fost scutiți de obligația de a deține permis de conducere internațional pentru a circula în țara noastră, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a reușit să stabilească și o listă exactă a statelor pentru care se va aplica această excepție, pe bază de reciprocitate. Lista e scurtă. Practic, autoritățile au identificat doar cinci state care recunosc permisele de conducere românești fără a solicita permis internațional - Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Noua Zeelandă și Republica Chile -, astfel că cetățenii acestor țări vor beneficia de același tratament când vin România, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, pus în dezbatere de Ministerul de Interne.

Proiectul de act normativ este inițiativa Ministerului Afacerilor Interne, conform referatului care însoțește documentul, și este necesar pentru stabilirea „unui echilibru din perspectiva recunoașterii, pe teritoriul altor state, a permiselor de conducere eliberate de autoritățile competente române în raport cu recunoașterea, pe teritoriul României, a permiselor de conducere eliberate propriilor cetățeni, de state cu care România are parteneriate strategice sau care sunt membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord ori ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”.

Propunerea MAI reprezintă, practic, o continuare a unor modificări aduse Codului Rutier la finalul lunii ianuarie 2025, ce permite unor șoferi din țări partenere României să poată conduce în țara noastră în baza permiselor emise în țările lor de origine, nu doar în baza permisului de conducere internațional, ca până acum.

Lista, anunțată cu trei luni întârziere

Această modificarea legislativă prevedea, totodată, că obligația Guvernului de a stabili o listă exactă a statelor pentru care se va aplica această excepție, până pe 31 mai 2025, în contextul în care persoanele cu permise de conducere eliberate de state care nu sunt membre ale Convenției de la Viena (1968), UE sau cu care România nu are tratat bilateral de recunoaștere reciprocă sunt obligate să dețină un permis internațional.

Reprezentanții MAI spun însă că a fost nevoie de timp pentru a afla care dintre țările partenere recunosc permisele de conducere românești și permit titularilor acestora să circule fără documentul internațional, deoarece lista are la bază principiul reciprocității.

În urma unei analize realizate în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, au fost identificate doar cinci state non-UE care îndeplinesc criteriile.

„Pentru atingerea acestui obiectiv și realizarea analizei, demersurile au presupus solicitarea unor date și informații din aceste state, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și a misiunilor și oficiilor consulare ale României.

În urma obținerii datelor și informațiilor relevante din aceste state (prin intermediul misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României acreditate în statele respective sau al misiunilor diplomatice ale statelor respective, acreditate în România), a fost evaluată condiția reciprocității recunoașterii permiselor de conducere românești, precum și determinată perioada medie (în special în statele de tip federal) pentru care aceste permise de conducere sunt recunoscute pe teritoriile acestor state, rezultând că un număr de 5 state se încadrează în aceste criterii, respectiv Australia, Canada, Republica Chile, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii. Analiza a relevat că pe teritoriul acestor state sunt recunoscute în trafic permisele de conducere românești pentru anumite perioade de timp determinate, fără a fi însoțite de permisul de conducere internațional”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Excepția va fi valabilă pe o perioadă determinată: 3 sau 6 luni

Totuși, șoferii din aceste cinci țări vor putea circula prin România pe o perioadă determinată de timp, bazată, de asemenea, pe principiul reciprocității.

„Prin raportare la perioada de recunoaștere/reciprocitate luată în calcul de principalele state vizate a fost avută în vedere o perioadă medie de recunoaștere a dreptului de a conduce pe teritoriile statelor respective, fără a deține un permis internațional de conducere, de 6 luni pentru Australia, Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii, respectiv o perioadă de 3 luni pentru Republica Chile”, se arată în document.

Această listă va contribui la îmbunătățirea accesului temporar al cetățenilor din aceste state pe drumurile publice din România, însă nu este bătută în cuie.

Proiectul de HG stabilește, de asemenea, responsabilitatea MAE de a monitoriza anual relațiile diplomatice și de a actualiza lista statelor eligibile și obligația MAI de a modifica lista în termen de 60 de zile de la primirea noilor informații.

„Ministerul Afacerilor Externe realizează o analiză a evoluțiilor intervenite în ceea ce privește statele ai căror cetățeni au dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României potrivit art. 1 și perioadele aferente, în funcție de dinamica relațiilor de politică externă și în baza principiului reciprocității și comunică rezultatele acesteia către Ministerul Afacerilor Interne, anual, până la data de 15 decembrie.

În termen de 60 zile de la comunicarea rezultatelor analizei prevăzute la alin. (1), Ministerul Afacerilor Interne propune modificarea sau completarea anexei la prezenta hotărâre, după caz”, stipulează proiectul de act normativ.

„Având în vedere că relațiile diplomatice și de politică externă în raport cu alte state pot suferi modificări, este necesar ca Ministerul Afacerilor Externe să monitorizeze aspectele relevante și să actualizeze, în dinamică, lista statelor care se înscriu în criteriile de eligibilitate”, explică reprezentanții MAI.

Măsura propusă de guvernanți urmărește consolidarea relațiilor internaționale, facilitarea mobilității și asigurarea unui tratament echitabil pentru cetățeni.