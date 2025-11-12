Scene de groază la Spitalul din Târnăveni: pacienți legați, dezbrăcați și ținuți în mizerie. „261 de oameni captivi în condiții inumane”

Spitalul groazei din Târnăveni! Pacienți legați de scaune, lăsați dezbrăcați în frig și să trăiască printre mizerie și mucegai

Imagini cutremurătoare au fost surprinse la Spitalul „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, județul Mureș. În secția de psihiatrie, pacienții au fost găsiți legați de scaune, lăsați dezbrăcați sau obligați să trăiască în saloane supraaglomerate, murdare și insalubre. Unii dintre ei se află internați acolo de zeci de ani, fără șansă la o viață demnă.

Controlul inopinat a fost efectuat în weekend de reprezentanți ai Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și ai Centrului de Resurse Juridice (CRJ), care au descoperit „condiții greu de imaginat pentru România anului 2025”.

261 de pacienți ținuți captivi: izolați, legați și privați de libertate

Potrivit raportului, 261 de pacienți sunt „ținuți captivi în condiții inumane, legați, izolați și privați de libertate”. În saloane se simte un miros greu, pereții sunt umezi, iar igiena lipsește aproape complet. Mulți pacienți sunt internați acolo de 10, 20 sau chiar 60 de ani.

Saloanele sunt reci și murdare, cu zeci de paturi lipite între ele, acoperite cu saltele murdare sau învelite în plastic. Toaletele sunt infecte, iar accesul la produse de igienă este restricționat. „Nu există prosoape, săpun, hârtie igienică. Cei care au nevoie trebuie să ceară ‘o bucată de hârtie’ la subsol”, se arată în raport.

Pacienți umiliți și forțați să facă curățenie

Anchetatorii au descoperit că unii pacienți erau forțați să facă curățenie și supuși unor tratamente degradante. O femeie a fost lăsată dezbrăcată în frig, în văzul tuturor, iar un alt pacient gol a fost adus de la baie de infirmieri, prin sala de mese.

În urmă cu două luni, un pacient s-a spânzurat cu o sârmă în curtea spitalului, chiar la intrare. Cel care l-a găsit, un alt bolnav, a fost pedepsit și izolat pentru că a încercat ulterior să îl viziteze la terapie intensivă.

25 de pacienți morți în ultimii doi ani

Situația de la Spitalul din Târnăveni nu este nouă. Conform Centrului de Resurse Juridice, în ultimii doi ani 25 de pacienți au murit din cauza bronhopneumoniei, asfixiei mecanice sau a infecțiilor netratate.

Georgiana Pascu, activistă la ONG-ul „Pledoarie pentru Demnitate”, a reacționat dur:

„În weekend am vizitat inopinat spitalul în care stau închiși 261 de pacienți în condiții greu de imaginat pentru România - anul 2025. (...) Încă mai pot fi salvați 261 de pacienți care sunt ținuți captivi în condiții inumane, legați ilegal, izolați, privați de libertate în mod arbitrar de zeci de ani.”

Activista a amintit că un raport CRJ privind acest spital a fost trimis autorităților încă din urmă cu doi ani, însă promisiunile de remediere au rămas fără rezultat.

„Legea interzice instituționalizarea sau internarea pe viață a persoanelor cu dizabilități psihosociale, dar aparent statul, prin autoritățile locale, preferă să-i țină captivi pentru bani și locuri de muncă. Ar fi teribil de trist ca răspunsul să fie că iar așteptăm rezultatul anchetelor penale și a condamnării la CEDO”, a adăugat Georgiana Pascu.

Reacția Consiliului de Monitorizare

În urma controlului, Consiliul de Monitorizare a confirmat gravitatea situației:

„Am constatat supraglomerarea saloanelor, mizeria din saloane și băi, lipsa materialelor de igienă și sanitare, pacienți care făceau curățenie, femeie lăsată dezbrăcată în frig și în văzul tuturor în așteptarea hainelor, un alt pacient gol și adus pe hol de la baie de infirmieri - prin sala de mese. A fost deschis dosar penal pentru rele tratamente.”

Ancheta continuă

În prezent, Procurorii Parchetului au deschis o anchetă penală pentru rele tratamente aplicate pacienților, iar cazul a stârnit revoltă la nivel național. Spitalul, care are sute de pacienți internați, este condus de soția primarului din Târnăveni, fapt care ridică și mai multe semne de întrebare privind lipsa de acțiune a autorităților.