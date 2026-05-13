Sprijin de la stat pentru copiii cu dizabilități. Ar putea primi 500 de lei pe an

Potrivit expunerii de motive, inițiativa prevede un mecanism permanent de sprijin, acordat automat, fără ca beneficiarii sau reprezentanții legali ai acestora să fie nevoiți să depună cereri sau documente suplimentare.

Identificarea copiilor eligibili ar urma să fie realizată din oficiu, pe baza certificatelor de handicap deja existente în bazele de date administrative.

Implementarea măsurii ar urma să fie realizată prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, fără crearea unor structuri administrative noi sau a unor proceduri paralele. Inițiatorii susțin că proiectul respectă principiile de claritate și coerență legislativă, fiind integrat în actualul cadru de reglementare privind prestațiile sociale.

Impact bugetar de 42,8 milioane de lei anual

Conform calculelor prezentate în document, impactul bugetar este estimat la aproximativ 42,8 milioane de lei anual, având în vedere cei 85.551 de beneficiari potențiali și cuantumul de 500 de lei pentru fiecare copil.

Finanțarea ar urma să fie asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, notează dcbusiness.ro.

Proiectul urmează să fie dezbătut și supus votului în Senat.