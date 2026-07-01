Tinerii ar putea cumpăra locuințe mai scumpe prin „Noua Casă”, cu un avans de doar 5%

Într-o perioadă în care prețurile apartamentelor a continuat să urce, iar tot mai mulți tineri constată că salariul le-ar permite să plătească o rată, dar nu pot să strângă zeci de mii de euro pentru avans, în Parlament a fost depus un proiect de lege care ar putea schimba radical accesul la programul „Noua Casă”. Concret, inițiativa semnată de peste 30 de parlamentari propune reducerea avansului minim de la 15%, cât este în prezent, la 5% pentru creditele cu valori de până 140.000 de euro, fără a modifica celelalte condiții ale programului.

Propunerea legislativă înregistrată, la finalul săptămânii trecute, la Senat este inițiată de un deputat PSD și semnată de alți 33 de parlamentari, cei mai mulți social-democrați, dar și din PNL, PUSL, UDMR, USR, AUR și din partea grupului minorităților naționale și vizează completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Noua Casă”.

Bariera care îi ține pe români departe de statutul de proprietar

Scopul inițiativei este de a elimina una dintre cele mai mari bariere cu care se confruntă tinerii care vor să-și cumpere prima locuință: suma necesară pentru avans.

În prezent, problema multor români nu este că nu pot plăti rata lunară, ci că nu reușesc să strângă avansul cerut de bănci, subliniază autorii proiectului.

Programul „Noua Casă” rămâne principalul instrument al statului pentru sprijinirea accesului la locuințe, însă piața imobiliară s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, se arată în expunerea de motive.

Programul funcționează pe două paliere. Pentru creditele de până la 70.000 de euro este suficient un avans de 5%.

Însă, odată ce valoarea finanțării depășește acest prag și ajunge până la 140.000 de euro, cumpărătorul trebuie să vină cu un avans minim de 15%. Iar aici apare problema.

Inițiatorii susțin că „avansul reprezintă, pentru o mare parte a populației, principala barieră în calea achiziției unei locuințe”, iar pe piața liberă acesta poate ajunge până la 25% din valoarea imobilului.

Pragul de 70.000 de euro este depășit de realitate

Limita stabilită pentru un avans mai mic nu mai reflectă realitatea pieței, având în vedere că, în toate marile orașe din România, valoarea medie a creditelor ipotecare a depășit deja echivalentul a 70.000 de euro.

În expunerea de motive sunt date ca exemplu cifre din Cluj-Napoca, București, Iași, Constanța, Timișoara sau Brașov, unde majoritatea cumpărătorilor ajung automat în categoria pentru care statul cere un avans de 15%.

„Potrivit analizei Imobiliare.ro Finance pentru trimestrul al Ill-lea 2025, valoarea medie a creditului ipotecar depășește, în toate marile centre urbane, echivalentul a 70.000 EUR. Creditul mediu a fost de 462.179 lei în Cluj-Napoca, 435.405 lei în lași, 432.395 lei în București, 422.621 lei în Constanța, 383.245 lei în Timișoara și 378.125 lei în Brașov. La un curs de referință de circa 5,25 lei pentru un euro, pragul de 70.000 EUR corespunde unei valori de aproximativ 367.500 lei, sub nivelul mediu al creditului din fiecare dintre aceste orașe”, conform documentului.

Altfel spus, facilitatea de 5% a rămas rezervată unor locuințe care sunt tot mai greu de găsit în marile centre urbane.

Ce se schimbă concret

Prin urmare, proiectul legislativ introduce o nouă excepție, cu impact major.

„Beneficiarii care nu au împlinit vârsta de 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare pot opta pentru un avans de minimum 5% din prețul de achiziție și în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 EUR și 140.000 EUR, echivalent lei”, stipulează proiectul propus.

Practic, pentru tinerii sub 35 de ani, avansul de 5% s-ar aplica pe întregul interval de finanțare al programului „Noua Casă”, până la plafonul maxim de 140.000 de euro.

Restul regulilor rămân identice: proiectul nu modifică valoarea maximă a creditului, garanția oferită de stat sau celelalte obligații ale beneficiarilor.

„Celelalte condiții, garanții și obligații rămân neschimbate, măsura fiind una țintită, nu o modificare a arhitecturii Programului”, precizează chiar expunerea de motive.

Diferența poate însemna zeci de mii de euro

Inițiatorii explică și impactul concret al diferenței dintre cele două praguri de avans. Concret, pentru o locuință evaluată la 140.000 de euro, un avans de 15% înseamnă aproximativ 21.000 de euro. Dacă s-ar aplica procentul de 5%, cumpărătorul ar trebui să achite aproximativ 7.000 de euro. Diferența este de 14.000 de euro.

„Diferența de circa 14.000 EUR este, pentru un tânăr fără economii consistente, granița dintre a accesa și a nu accesa o locuință proprie”, argumentează inițiatorii.

Pentru persoanele care au depășit această vârstă, regulile actuale ar rămâne neschimbate, inclusiv obligația unui avans de minimum 15% pentru finanțările care depășesc 70.000 de euro.

Conform documentului care însoțește proiectul de lege, reducerea avansului nu ar genera cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat.

Inițiatorii susțin că plafonul anual de garantare al programului rămâne neschimbat, la 500 de milioane de lei pentru anul 2026, iar procentul de garantare oferit de stat nu este modificat.

Potrivit inițiatorilor, proiectul poate contribui la facilitarea accesului tinerilor la o locuință proprie, la formarea de noi familii și la reducerea presiunii asupra pieței chiriilor.

În plus, spun aceștia, măsura ar putea avea efecte economice pozitive, prin stimularea tranzacțiilor imobiliare și sprijinirea sectorului construcțiilor.

„Măsura are și o componentă de stimulare a pieței. Într-un context de ofertă restrânsă și cerere blocată de avansul ridicat, deblocarea cererii solvabile a tinerilor susține tranzacțiile, sectorul construcțiilor și activitatea de creditare”, se arată în expunerea de motive.

În ceea ce privește diferențierea în funcție de vârstă, autorii argumentează că aceasta are la bază „un criteriu obiectiv și rezonabil”, respectiv faptul că persoanele aflate la începutul vieții profesionale nu au avut timpul necesar pentru a acumula economii suficiente pentru plata unui avans ridicat.