Trucul experților pentru turiști: lasă întotdeauna o pereche de pantofi în seiful hotelului

Stacey Hamilton este o călătoare expertă la Private Tours England. A stat în sute de hoteluri din Marea Britanie și din străinătate. A împărtășit o metodă pe care o folosește de fiecare dată când călătorește. Deși poate părea ciudată, aceasta i-a salvat de mai multe ori, scrie Express.

Pentru cei care călătoresc frecvent, există o mulțime de mici neplăceri legate de hoteluri. Prizele nu sunt niciodată acolo unde aveți nevoie de ele. Aerul condiționat rămâne un mister. Fiecare întrerupător de lumină pare să controleze ceva din afara camerei.

Dar există și problema uitării obiectelor de valoare în seif. Aceasta este una dintre cele mai iritante situații pentru călători.

„Ani de zile, am evitat să folosesc seifurile din hoteluri”, a explicat Stacey. „Eram convinsă că voi uita ce am pus acolo. Pare o prostie, dar situația este foarte frecventă”. Când te grăbești să prinzi trenul sau pleci devreme cu oaspeții, lucrurile se complică. Este foarte ușor să ieși și să lași obiectele de valoare în urmă. Pentru a remedia această situație, Stacey pune acum întotdeauna unul dintre pantofi în seif. Îl lasă alături de pașaport și bijuterii.

„Fizic, nu pot părăsi camera fără să-mi dau seama că lipsește ceva”, spune ea. Ideea este simplă. Creezi un memento vizual pe care nu-l poți ignora.

„De obicei, pentru mine este o pereche de pantofi cu toc, pentru că am nevoie de ea pentru muncă", explică experta. Dar principiul funcționează cu orice lucru pe care nu ți-ar trece prin cap să-l lași în urmă.

Trucul poate fi adaptat în funcție de situație. În cazul în care călătorești cu adidași, pune o pereche în seif. Dacă este iarnă, haina ta funcționează la fel de bine. Cheia este să alegi un obiect esențial. Trebuie să fie ceva fără de care nu poți părăsi camera. În felul acesta, îți vei aminti automat să verifici seiful înainte de plecare.

De la protejarea obiectelor de valoare la împachetarea mai inteligentă, există multe sfaturi care îți pot ușura sejurul. Un somn mai bun este de asemenea posibil cu câteva ajustări simple. Stacey susține că aceste trucuri simple pentru hoteluri i-au economisit timp și bani. Mai important, i-au evitat mai multe momente de panică dimineața devreme.

Metoda pantofului în seif este una dintre cele mai eficiente. Deși pare neobișnuită la prima vedere, se dovedește extrem de practică. O dată ce o încerci, devine un obicei.

Psihologic, trucul creează o barieră fizică între tine și ieșirea din cameră. Nu poți ignora faptul că îți lipsește un pantof. Corpul tău îți semnalează automat că ceva nu este în ordine. Spre deosebire de alte metode de reamintire, aceasta nu poate fi uitată. Nu depinde de alarme sau notițe. Se bazează pe un instinct natural de a-ți verifica îmbrăcămintea. Pentru călătorii frecvenți, acest truc simplu poate face diferența între un check-out fără probleme și o întoarcere stresantă la hotel.

(sursa: Mediafax)