VSR, în creștere sezonieră: peste 10.000 de internări în fiecare an. Aproximativ 5.000 de paturi sunt ocupate anual de sugari care suferă de VSR

Situația epidemiologică recentă, alături de datele naționale privind internările, arată clar necesitatea unei vigilențe sporite: estimările arată că anual, circa 10.700 de persoane au nevoie de spitalizare din cauza infecției cu VSR, dintre care peste 5.000 sunt sugari cu vârsta sub 6 luni.[1]

Context epidemiologic

Conform raportului săptămânal al European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) pentru noiembrie 2025, s-a observat deja o creştere a numărului de infecţii cu virusuri respiratorii la nivel european.

„În spatele cifrelor sunt realități care nu pot fi ignorate: anual, peste 5.000 de pătuțuri de sugari cu vârsta sub 6 luni au fost ocupate de copii internați cu VSR. Este un virus care poate părea o simplă răceală, dar care poate duce la afecțiuni severe. În prezent există opțiuni de prevenție moderne, inclusiv vaccinare: pentru prima dată, în 2025 OMS a emis o recomandare privind vaccinarea împotriva VSR. Vaccinarea împotriva VSR este recomandată gravidelor, în vederea protejării sugarilor și adulților vulnerabili, adică cei cu boli cronice și cei vârstnici. Pe măsură ce temperaturile scad și virusurile respiratorii își reiau circulația, este esențial să folosim toate instrumentele de protecție pe care le avem la dispoziție”, a declarat Prof. Dr. Florin Mihălțan, Președintele Societății Române de Pneumologie.

De ce este important pentru România

VSR este un agent respirator comun: la copiii mici produce adesea simptome asemănătoare unei răceli, dar poate evolua spre bronşiolită sau pneumonie, în special la cei sub 2 ani sau prematuri. La adulţi – în special la cei vârstnici cei cu afecţiuni pulmonare cronice, cardiace, cu imunosupresie – VSR poate agrava simptomele și poate duce la complicații şi spitalizare. Deși în prezent activitatea este încă „la nivel scăzut”, trendul de creștere este instalat. Este momentul oportun pentru vigilență. Sistemul de sănătate din România trebuie să fie pregătit pentru potenţiala suprasolicitare a secţiilor de pediatrie și pneumologie în lunile reci, dacă nu se iau măsuri preventive.

Pentru medici pneumologi, medici de familie şi pediatri:

Includerea în diagnosticul diferenţial al infecţiilor respiratorii a posibilității de VSR, în special la copiii mici și la adulții cu factori de risc.

Monitorizarea atentă a evoluţiei clinice: dispnee, wheezing, hipoxemie cresc riscul de complicații.

Cooperare strânsă cu secțiile de pediatrie și boli infecțioase pentru cazurile severe.

Educarea părinţilor și pacienților vulnerabili privind măsuri de prevenţie: igiena mâinilor, evitarea contactelor cu persoane simptomatice, ventilația spațiilor interioare, izolarea la debutul simptomelor.

Informarea privind profilaxia disponibilă (vaccinuri, anticorpi monoclonali) și criteriile de utilizare pentru grupele de risc.

Pentru populaţie (părinţi, bunici, adulţi cu boli cronice):

Atenție sporită la simptomele respiratorii la copiii mici: tuse, respirație dificilă, wheezing, apetit scăzut, lipsa energiei.

Evitarea expunerii copiilor la fum de țigară, spații aglomerate, persoane răcite.

Adulții cu boli pulmonare, cardiace, diabet sau imunosupresie trebuie să evite aglomerațiile și să monitorizeze atent orice infecție respiratorie.

Măsuri pentru un climat interior sănătos: aerisire constantă, umiditate optimă, evitarea mucegaiului.

Prezentarea rapidă la medic dacă apar simptome severe: respirație dificilă, paloare, cianoză a buzelor, oboseală marcată.

“Potrivit noilor recomandări din Ghidul GOLD 2026, vaccinarea împotriva VSR devine parte din strategia de prevenție pentru pacienții cu BPOC (bronhopneumopatie obstructivă cronică), alături de vaccinurile antigripale și pneumococice. Această recomandare vine după dovezi recente care arată că vaccinurile împotriva VSR reduc riscul de infecții respiratorii și al agravării bolii la pacienții cu comorbidități cardiopulmonare”, a adăugat declarat Prof. Dr. Florin Mihălțan.

Concluzie

Pe măsură ce sezonul rece avansează, creşterea circulaţiei virusului VSR este un fenomen anticipat, dar gestionabil dacă sunt adoptate măsuri adecvate la timp. Societatea Română de Pneumologie subliniază importanţa colaborării dintre medici, autorităţi și public pentru protejarea categoriilor vulnerabile – copii mici, vârstnici, persoane cu boli cronice – de riscurile infecției cu VSR.



