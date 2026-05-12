3 coduri galbene de vreme rea pentru Capitală: Vijelii, grindină și răcirea brucă a vremii

de Redacția Jurnalul    |    12 Mai 2026   •   11:40
Hepta/Vremea se răcește în zilele de 12-13 mai 2026.

ANM a emis trei avertizări cod galben consecutive pentru București, valabile între 12 și 13 mai. Prognoza meteo anunță marți după-amiază vijelii cu rafale de până la 70 km/h și grindină, urmată de o răcire bruscă. Temperatura maximă scade de la 25 de grade marți, la 17 grade miercuri.

Vremea va fi instabilă marți, 12 mai, în București. După-amiază sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele pot atinge 50–70 km/h. Sunt posibile și vijelii, respectiv grindină. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 25 de grade. Noaptea, cerul rămâne temporar noros, cu posibile ploi slabe.

Spre dimineața zilei de miercuri, vântul se intensifică din nou. Rafalele vor atinge 50–60 km/h. ANM a emis cod galben de intensificări ale vântului pentru București în două intervale consecutive. Primul vizează noaptea de marți spre miercuri, al doilea ziua de miercuri, între orele 10:00 și 22:00.

Miercuri, 13 mai, temperaturile scad semnificativ față de marți. Maximele vor ajunge doar până la 17 grade, față de 25 de grade în ziua precedentă. Minimele nopții de miercuri spre joi vor coborî la 8 - 9 grade. Cerul rămâne temporar noros, cu condiții de ploaie slabă.

Vântul suflă slab și moderat ziua, cu intensificări până la 50–60 km/h.

