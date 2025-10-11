Alertă imediată de Cod ROȘU de vânt în două județe. Iată lista localităților afectate

Codul roșu este valabil în județul Caraş-Severin, în zona de munte de la peste 1800 metri și în județul Hunedoara, zona de munte de la peste 1800 de metri.

Se vor semnala intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze care vor depăși la rafală 140 km/h.

Codul roșu este valabil sâmbătă, de la ora 9:15 până la ora 12:00.

COD : ROSU

Valabil de la : 11-10-2025 ora 9:15 până la : 11-10-2025 ora 12:00

In zona : Județul Caraş-Severin , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Hunedoara , zona de munte de peste 1800 m;

Citește pe Antena3.ro O descoperire neașteptată pune capăt unui mister vechi de 21 de ani. Cine este femeia moartă găsită pe o plajă din Olanda

Se vor semnala : Intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze care vor depăși la rafală 140 km/h.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 11-10-2025 ora 7:35 până la : 11-10-2025 ora 13:00

In zona : Județul Caraş-Severin , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Hunedoara , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.