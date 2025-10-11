Alertă imediată de Cod ROȘU de vânt în două județe. Iată lista localităților afectate

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Oct 2025   •   09:26
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineața, o avertizare cod roșu de vânt pentru zona montană a județelor Hunedoara și Caraș-Severin.

Codul roșu este valabil în județul Caraş-Severin, în zona de munte de la peste 1800 metri și în județul Hunedoara, zona de munte de la peste 1800 de metri.

Se vor semnala intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze care vor depăși la rafală 140 km/h.

Codul roșu este valabil sâmbătă, de la ora 9:15 până la ora 12:00.

 

COD : ROSU

Valabil de la : 11-10-2025 ora 9:15 până la : 11-10-2025 ora 12:00

In zona : Județul Caraş-Severin , zona de munte de peste 1800 m;
Județul Hunedoara , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze care vor depăși la rafală 140 km/h.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 11-10-2025 ora 7:35 până la : 11-10-2025 ora 13:00

In zona : Județul Caraş-Severin , zona de munte de peste 1800 m;
Județul Hunedoara , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

 

