Alertă meteo imediată! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 08-07-2026 ora 18:00 până la : 08-07-2026 ora 18:45

In zona : Județul Bihor: Marghita, Valea lui Mihai, Șimian, Curtuișeni, Abram, Sălacea, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Buduslău, Boianu Mare, Viișoara;

Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale care vor cumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50....60 km/h.

COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 08-07-2026 ora 17:45 până la : 08-07-2026 ora 18:30

In zona : Județul Sălaj: Ip, Nușfalău, Sâg, Valcău de Jos, Marca, Plopiș, Halmășd, Boghiș;

Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale (25...35 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (70...90 km/h), vijelie.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 08-07-2026 ora 17:25 până la : 08-07-2026 ora 18:00

In zona : Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Popești, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Balc, Chișlaz, Abram, Abrămuț, Buduslău;

Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale care vor cumula 15...20 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50....60 km/h.

