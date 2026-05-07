Alertă meteo imediată de ploi torențiale, furtună și grindină. Iată lista localităților afectate de fenomene extreme

COD : GALBEN

Valabil de la : 07-05-2026 ora 17:40 până la : 07-05-2026 ora 18:30

In zona : Județul Suceava: Rădăuți, Siret, Marginea, Arbore, Frătăuții Noi, Dărmănești, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Grănicești, Volovăț, Horodnic de Sus, Dornești, Satu Mare, Bălcăuți, Zamostea, Voitinel, Grămești, Calafindești, Gălănești, Horodnic de Jos, Mușenița, Șerbăuți, Burla;

Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 50...55 km/h).