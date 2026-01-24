Avertizare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

Potrivit meteorologilor, se vor semnala, până la ora 10:00, ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului, precum şi precipitaţii mixte care depun local polei.



Judeţele vizate de avertizarea meteorologică sunt: Constanţa, Suceava, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Ialomiţa, Argeş, Călăraşi, Covasna, Braşov, Harghita, Alba, Sibiu, Mureş, Maramureş, Sălaj, Cluj şi Bistriţa-Năsăud.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-01-2026 ora 8:00 până la : 24-01-2026 ora 10:00

In zona : Zona continentală a județului Constanta , respectiv zona localităților: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-01-2026 ora 8:00 până la : 24-01-2026 ora 10:00

In zona : Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vama, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Frumosu, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Cârlibaba, Coșna, Ciocănești;

Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-01-2026 ora 8:00 până la : 24-01-2026 ora 10:00

In zona : Județul Gorj: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Jupânești, Godinești, Câlnic, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani;

Județul Olt: Scornicești, Iancu Jianu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vulturești, Teslui, Cungrea, Spineni, Grădinari, Poboru, Bărăști, Dobroteasa, Făgețelu, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana;

Județul Dolj: Filiași, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Braloștița, Goiești, Carpen, Murgași, Coțofenii din Dos, Cernătești, Scăești, Sopot, Almăj, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Coțofenii din Față, Seaca de Pădure, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia;

Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Berbești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Alunu, Ionești, Șușani, Galicea, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Popești, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști;

Județul Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Șimian, Vânju Mare, Corcova, Baia de Aramă, Bala, Breznița-Ocol, Bălăcița, Tâmna, Devesel, Izvoru Bârzii, Butoiești, Șișești, Malovăț, Bâcleș, Prunișor, Broșteni, Ponoarele, Hinova, Burila Mare, Florești, Căzănești, Vlădaia, Pădina, Livezile, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Vânjuleț, Husnicioara, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Ilovăț, Stângăceaua, Rogova, Șovarna, Corlățel, Bâlvănești, Godeanu;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-01-2026 ora 8:00 până la : 24-01-2026 ora 10:00

In zona : Județul Ialomiţa: Slobozia, Fetești, Amara, Bordușani, Grivița, Perieți, Miloșești, Gheorghe Doja, Ograda, Gheorghe Lazăr, Ciulnița, Sudiți, Andrășești, Bucu, Movila, Stelnica, Cosâmbești, Mărculești, Albești, Buești;

Județul Argeş: Pitești, Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni, Ștefănești, Călinești, Bascov, Poiana Lacului, Băiculești, Pietroșani, Mihăești, Coșești, Lerești, Stâlpeni, Schitu Golești, Bradu, Valea Mare Pravăț, Mușătești, Bălilești, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Merișani, Poienarii de Muscel, Moșoaia, Priboieni, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Micești, Godeni, Aninoasa, Cocu, Uda, Vlădești, Vulturești, Ciofrângeni, Băbana, Davidești, Cuca, Cotmeana, Morărești, Beleți-Negrești, Drăganu, Mioarele;

Județul Călăraşi: Borcea, Dragalina, Perișoru, Jegălia, Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă, Ștefan Vodă, Vâlcelele;

Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-01-2026 ora 7:50 până la : 24-01-2026 ora 10:00

In zona : Județul Covasna: Baraolt, Brăduț, Bățani;

Zona depresionară a județului Braşov , respectiv zona localităților: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș;

Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-01-2026 ora 7:50 până la : 24-01-2026 ora 10:00

In zona : Zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat;

Județul Alba: Ighiu, Vințu de Jos, Galda de Jos, Meteș, Livezile, Râmeț;

Județul Sibiu: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Loamneș, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Târnava, Biertan, Moșna, Brateiu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Mihăileni, Ludoș;

Se vor semnala : precipitatii mixte care depun local polei

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-01-2026 ora 7:45 până la : 24-01-2026 ora 10:00

In zona : Zona joasă a județului Mureş, respectiv zona localităților: Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Sovata, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Gurghiu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Gornești, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Cristești, Albești, Fântânele, Ceuașu de Câmpie, Bălăușeri, Ernei, Hodac, Daneș, Brâncovenești, Ibănești, Acățari, Mica, Crăciunești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Gănești, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Ghindari, Aluniș, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheșu de Câmpie, Apold, Vătava, Beica de Jos, Răstolița, Sânger, Ogra, Băgaciu, Rușii-Munți, Suseni, Nadeș, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Vărgata, Șăulia, Chiheru de Jos, Cucerdea, Bogata, Chibed, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Viișoara, Neaua, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Grebenișu de Câmpie, Bereni, Mădăraș, Zagăr, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Vețca, Cozma;

Se vor semnala : precipitatii mixte care depun local polei

COD : GALBEN

Valabil de la : 24-01-2026 ora 7:00 până la : 24-01-2026 ora 10:00

In zona : Județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Copalnic-Mănăștur, Suciu de Sus, Cupșeni, Cernești, Lăpuș, Valea Chioarului, Coroieni, Groșii Țibleșului, Vima Mică, Boiu Mare;

Județul Sălaj: Jibou, Bălan, Surduc, Hida, Creaca, Almașu, Românași, Buciumi, Gârbou, Gâlgău, Ileanda, Letca, Cuzăplac, Băbeni, Sânmihaiu Almașului, Cristolț, Fildu de Jos, Șimișna, Dragu, Poiana Blenchii, Zalha, Agrij, Zimbor, Rus, Lozna, Treznea;

Zona joasă a județului Cluj, respectiv zona localităților: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Căpușu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Chiuiești, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Băișoara, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș;

Județul Cluj: Gilău, Moldovenești, Căpușu Mare, Mănăstireni, Petreștii de Jos;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Teaca, Lechința, Nimigea, Târlișua, Spermezeu, Căianu Mic, Zagra, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Negrilești, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Chiuza, Budești, Ciceu-Giurgești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Ciceu - Mihăiești, Silivașu de Câmpie;

Se vor semnala : precipitații slabe mixte care depun local polei