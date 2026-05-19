„Dieta biblică”, noul trend de pe internet. Ce alimente promovează influencerii?

Cu toate acestea, promovarea intensă pe internet a transformat acest regim alimentar într-un fenomen viral.

Ce presupune „dieta biblică”

Așa-numita „dietă biblică” se bazează pe alimente care ar fi fost consumate în antichitate și include produse, precum lapte, pește, sardine, pâine cu maia, legume, ouă și carne, provenite din surse natural.

Regimul pune accent pe reducerea alimentelor ultra-procesate și a produselor de tip fast-food, fără a impune restricții calorice stricte sau eliminarea completă a unor grupe alimentare.

Cum promovează influencerii această dietă

În mediul online, adepții acestui stil alimentar susțin efecte variate, de la îmbunătățirea aspectului pielii și al părului până la o presupusă stare de echilibru emoțional. Aceste afirmații nu sunt însă susținute de studii clinice, iar specialiștii recomandă prudență în interpretarea lor.

Unul dintre numele frecvent asociate cu promovarea acestui trend este Kayla Bundy, creator de conținut din Statele Unite, care afirmă că a adoptat acest regim alimentar de mai mulți ani. În postările sale, ea susține că dieta i-a influențat pozitiv starea generală și promovează consumul de alimente integrale, evitând produsele procesate.

Bundy, care are sute de mii de urmăritori pe platformele sociale, oferă ghiduri digitale și programe de antrenament asociate acestui stil de viață, transformând astfel popularitatea subiectului într-o activitate comercială.

Pe lângă componenta virală din social media, dieta inspirată de Biblie a mai fost promovată anterior sub diferite forme. Mișcarea „Make America Healthy Again” (MAHA) a contribuit recent la reaprinderea interesului, însă concepte similare au apărut încă din anii 2000.

Printre exemple se numără volume, precum „The Eden Diet” (2008), semnat de Dr. Rita Hancock, sau „The Maker’s Diet” (2004) de Jordan Rubin, care a vândut milioane de exemplare și a propus un regim alimentar structurat în mai multe etape, inspirat din texte biblice.

De-a lungul timpului, aceste diete au fost primite cu interes de public, dar și cu scepticism din partea specialiștilor în nutriție. Unii cercetători au subliniat că alimentația populațiilor din antichitate nu poate fi comparată cu standardele moderne de nutriție, care includ o înțelegere mult mai avansată a nevoilor organismului, vitaminelor și echilibrului alimentar, potrivit a1.ro.