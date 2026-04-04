Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale și vânt puternic în România. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 04-04-2026 ora 18:10 până la : 04-04-2026 ora 19:15

In zona : Județul Olt: Scornicești, Potcoava, Curtișoara, Valea Mare, Corbu, Colonești, Strejești, Verguleasa, Teslui, Cungrea, Spineni, Poboru, Bărăști, Sârbii - Măgura, Priseaca, Făgețelu, Leleasca, Optași-Măgura, Tătulești, Oporelu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 45...50 km, grindină de mici dimensiuni (< 1 cm).

