x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale și vânt puternic în România. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    04 Apr 2026   •   18:27
Sursa foto: Hepta/Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de ploi torențiale pentru mai multe județe.

COD : GALBEN

Valabil de la : 04-04-2026 ora 18:10 până la : 04-04-2026 ora 19:15

In zona : Județul Olt: Scornicești, Potcoava, Curtișoara, Valea Mare, Corbu, Colonești, Strejești, Verguleasa, Teslui, Cungrea, Spineni, Poboru, Bărăști, Sârbii - Măgura, Priseaca, Făgețelu, Leleasca, Optași-Măgura, Tătulești, Oporelu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 45...50 km, grindină de mici dimensiuni (< 1 cm).
 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Avertizare meteo imediată ploi torenţiale
Parteneri