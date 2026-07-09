Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 09-07-2026 ora 17:25 până la : 09-07-2026 ora 19:00

In zona : Județul Arad: Chișineu-Criș, Șicula, Apateu, Sintea Mare, Beliu, Mișca, Craiva, Cermei, Șepreuș, Grăniceri, Socodor, Archiș, Pilu, Dezna, Zerind, Hășmaș, Cărand, Moneasa, Ignești;

Zona joasă a județului Bihor , respectiv zona localităților: Oradea, Salonta, Marghita, Beiuș, Săcueni, Aleșd, Valea lui Mihai, Ștei, Popești, Sânmartin, Tileagd, Tinca, Diosig, Dobrești, Oșorhei, Batăr, Bratca, Buntești, Suplacu de Barcău, Brusturi, Vadu Crișului, Ciumeghiu, Borod, Nojorid, Tăuteu, Ceica, Șimian, Sălard, Șuncuiuș, Aștileu, Curtuișeni, Holod, Pomezeu, Pietroasa, Finiș, Balc, Biharia, Sântandrei, Chișlaz, Ineu, Lunca, Derna, Sârbi, Drăgănești, Avram Iancu, Cociuba Mare, Abram, Rieni, Hidișelu de Sus, Șoimi, Remetea, Vașcău, Sălacea, Lugașu de Jos, Borș, Țețchea, Aușeu, Tulca, Olcea, Girișu de Criș, Câmpani, Măgești, Roșiori, Curățele, Lăzăreni, Tarcea, Bulz, Abrămuț, Budureasa, Uileacu de Beiuș, Drăgești, Copăcel, Răbăgani, Cherechiu, Nucet, Husasău de Tinca, Cefa, Tărcaia, Ciuhoi, Cetariu, Căbești, Căpâlna, Sănnicolau Romăn, Lazuri de Beiuș, Buduslău, Toboliu, Mădăraș, Tămășeu, Săcădat, Pocola, Sâmbăta, Paleu, Gepiu, Spinuș, Boianu Mare, Viișoara, Mădăras;

Județul Bihor: Avram Iancu, Olcea;

Se vor semnala : Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h



COD : GALBEN



Valabil de la : 09-07-2026 ora 16:50 până la : 09-07-2026 ora 18:00

In zona : Județul Botoşani: Flămânzi, Albești, Coțușca, Bălușeni, Lunca, Havârna, Vorniceni, Copălău, Călărași, Avrămeni, George Enescu, Hlipiceni, Vlăsinești, Coșula, Todireni, Mileanca, Prăjeni, Sulița, Santa Mare, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Blândești, Cordăreni, Viișoara, Săveni, Concești, Românești, Mitoc, Adășeni, Răușeni;

Se vor semnala : Descărcări electrice, averse torențiale (15...20 l/mp), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN



Valabil de la : 09-07-2026 ora 16:50 până la : 09-07-2026 ora 18:00

In zona : Județul Botoşani: Flămânzi, Albești, Coțușca, Bălușeni, Lunca, Havârna, Vorniceni, Copălău, Călărași, Avrămeni, George Enescu, Hlipiceni, Vlăsinești, Coșula, Todireni, Mileanca, Prăjeni, Sulița, Santa Mare, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Blândești, Cordăreni, Viișoara, Săveni, Concești, Românești, Mitoc, Adășeni, Răușeni;

Se vor semnala : Descărcări electrice, averse torențiale (15...20 l/mp), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 09-07-2026 ora 16:10 până la : 09-07-2026 ora 17:00

In zona : Județul Olt: Mărunței, Fălcoiu, Izvoarele, Movileni, Crâmpoia, Stoicănești, Schitu, Tufeni, Șerbănești, Vâlcele, Coteana, Brebeni, Ghimpețeni, Milcov, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Văleni, Seaca;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 09-07-2026 ora 16:00 până la : 09-07-2026 ora 17:00

In zona : Județul Olt: Scornicești, Colonești, Vitomirești, Vulturești, Cungrea, Spineni, Poboru, Bărăști, Dobroteasa, Făgețelu, Leleasca, Tătulești, Sâmburești, Topana;

Județul Vâlcea: Stoilești, Dănicei;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN



Valabil de la : 09-07-2026 ora 13:10 până la : 09-07-2026 ora 14:00

In zona : Județul Olt: Balș, Piatra-Olt, Iancu Jianu, Găneasa, Pleșoiu, Brâncoveni, Bobicești, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vulpeni, Bârza, Voineasa, Găvănești, Călui, Oboga, Șopârlița, Dobrețu, Baldovinești;

Județul Dolj: Pielești, Ghercești;

Județul Vâlcea: Lungești, Laloșu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 09-07-2026 ora 12:55 până la : 09-07-2026 ora 14:00

In zona : Județul Vâlcea: Călimănești, Brezoi, Stoenești, Bărbătești, Păusești-Măglași, Bujoreni, Berislăvești, Băile Olănești, Muereasca, Golești, Dăești, Sălătrucel, Vlădești, Runcu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN



Valabil de la : 09-07-2026 ora 11:00 până la : 09-07-2026 ora 12:00

In zona : Județul Buzău: Nehoiu, Pătârlagele, Lopătari, Gura Teghii, Calvini, Chiojdu, Siriu, Viperești, Pănătău, Mânzălești, Bisoca, Cătina, Cozieni, Brăești, Colți, Bozioru, Odăile, Cănești, Chiliile;

Județul Prahova: Câmpina, Breaza, Comarnic, Vălenii de Munte, Măneciu, Brebu, Slănic, Vărbilău, Izvoarele, Telega, Gura Vitioarei, Drajna, Bănești, Poiana Câmpina, Cerașu, Starchiojd, Posești, Cornu, Vâlcănești, Teișani, Aluniș, Șotrile, Bertea, Provița de Jos, Predeal-Sărari, Provița de Sus, Ștefești, Adunați, Bătrâni, Cărbunești, Surani, Ariceștii Zeletin, Cosminele, Talea;

Zona de munte a județului Prahova, respectiv zona de munte a localităților: Sinaia, Comarnic, Bușteni, Măneciu, Valea Doftanei, Cerașu, Azuga, Șotrile, Bertea, Secăria;

Județul Dâmboviţa: Pucioasa, Fieni, Voinești, Bezdead, Moroeni, Buciumeni, Runcu, Pietroșița, Cândești, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Pietrari, Vișinești, Bărbulețu, Moțăieni, Pucheni, Vârfuri, Râu Alb;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h, izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

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