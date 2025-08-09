Nu scăpăm de caniculă! ANM a emis noi alerte cod  portocaliu  în mai multe județe, duminică și luni

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Aug 2025   •   11:40

Meteorologii au emis avertizări Cod portocaliu de caniculă, pentru duminică și luni, valabile în mai multe județe din țară.

De duminică de la ora 10.00 până luni la ora 10.00, vor fi sub avertizare Cod portocaliu județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Tot duminică, local în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va fi Cod galben de caniculă.

Luni, între orele 10.00 și 23.00, va fi Cod portocaliu de caniculă în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Temperaturile maxime vor fi de 38...40 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

De asemenea, o avertizare Cod galben de caniculă va fi în vigoare luni în nordul Olteniei, sudul Banatului, sudul, centrul și nord-vestul Munteniei, zona continentală din sudul Dobrogei.

(sursa: Mediafax)

 

