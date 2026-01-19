ANM a emis o nouă serie de avertizări care actualizează și prelungesc alertele anterioare

Meteorologii au emis o versiune actualizată a informării meteorologice, valabilă în intervalul 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00. Noua alertă include fenomene extreme pe lângă gerul persistent.

Valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor. Temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade.

În nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua. Temperaturile vor ajunge în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării. Valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade.

În regiunile sudice și sud-estice vor fi local precipitații mixte. Se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice. Vitezele vor ajunge în general la 40-50 km/h. Vântul va amplifica senzația de frig.

Până la ora 20:00 este în vigoare cod galben de ger. Avertizarea vizează cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și sudul Olteniei.

Se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, în medie cu 5-9 grade mai mici decât cele normale datei. Valorile se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista. Temperaturile vor ajunge în jurul a -10 grade.

De diseară, de la ora 20:00, până mâine dimineață, la ora 10:00, este în vigoare o nouă atenționare cod galben. Aceasta vizează cea mai mare parte a țării.

Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute. Valorile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.

Marți, în intervalul 10:00 - 20:00, cod galben de ger va fi în vigoare în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara.

Vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute, în medie cu 5-9 grade mai mici decât cele normale datei. Valorile se vor încadra între -8 și -4 grade.

Pe văi și în depresiuni, temperaturile vor scădea până în jurul a -10 grade. Gerul va persista.

Cod galben pentru marți noapte și miercuri dimineață

De mâine seară, de la ora 20:00, până miercuri dimineață, la ora 10:00, este în vigoare o nouă atenționare cod galben pentru cea mai mare parte a țării.

Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute. Valorile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.

(sursa: Mediafax)