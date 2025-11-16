Veşti PROASTE de la meteorologi: Temperaturile scad brusc de marți, vin ploi în toată țara și ninsori la munte

Alina Șerban, meteorolog ANM: În partea de sud și sud-est a teritoriului, unde atât astăzi, cât și în zilele anterioare am avut nori persistenți, am avut și ceață dimineața și noaptea. Temperaturile nu au crescut foarte mult; ele au fost chiar sub normalul acestei perioade. În schimb, în vestul țării, în zonele de deal și de munte, am avut vreme frumoasă, cu temperaturi ridicate, care au atins chiar valori de 17-18°, scrie Antena3CNN.

În partea de sud și sud-est vom avea în continuare vreme închisă. Ceața este prezentă la acest moment, dar se va mai răspândi spre după-amiază și se va reface din nou noaptea. Și mâine dimineață, tot în sud-sud-estul țării, vom avea din nou vizibilitate redusă și numeroase atenționări pentru acest fenomen.

În vest, nord și centru vorbim de nori cu ploaie. Astăzi și în orele care urmează, până spre seară, vom avea ploi în Maramureș, Transilvania și Moldova. În aceste zone nu va mai fi ceață.

De mâine o altă masă de aer va determina temperaturi mai ridicate, sperăm în toate regiunile, cu maxime de până la 19-21°, în special în vest și sud. În același timp, mâine vor fi intensificări ale vântului în Banat, Crișana și Maramureș, mai ales după-amiază și spre seară, cu rafale de 50-65 km/h. Chiar dacă va fi mai cald, un front atmosferic rece va traversa țara de la vest-nord-vest către sud-sud-est și va aduce scăderi de temperatură.

Temperaturile de marți din vest se vor regăsi miercuri în sud, cu maxime de 7-10°. În Capitală, astăzi vremea va fi închisă și noaptea, iar din nou va apărea ceața. Temperaturile nu vor crește prea mult, ajungând la 10-11°. Mâine, însă, se va încălzi datorită schimbării masei de aer, iar după-amiază temperaturile vor fi de 17-18°, urmând ca apoi să scadă semnificativ. Miercuri, vremea va fi din nou închisă în București.