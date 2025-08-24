Alertă de vânt puternic în nordul și centrul României

Potrivit ANM, în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50...60 km/h și pe arii restrânse de 70...80 km/h.

Temporar, vântul va avea intensificări și în celelalte regiuni ale țării, cu viteze de 30...45 km/h.

Avertizarea cod galben de intensificări ale vântului este valabilă duminică, până la ora 20.00.

(sursa: Mediafax)