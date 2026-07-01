Averse, vijelii şi descărcări electrice în Bucureşti, în următoarele trei zile

Potrivit sursei citate, în intervalul 1 iulie, ora 10:00 - 2 iulie, ora 10:00, vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torenţiale şi importante cantitativ (20 - 40 litri/mp şi izolat de peste 50 litri/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60 - 80 km/h) şi căderi de grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm).



Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă de 18 - 20 de grade.



De asemenea, în perioada 2 iulie, ora 10:00 - 3 iulie, ora 10:00, în Capitală, vremea va fi în general instabilă. Temporar, înnorările vor fi accentuate şi, mai ales după-amiaza şi noaptea, vor fi perioade cu averse torenţiale (în general 15 - 25 litri/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (50 - 60 km/h) şi vor fi condiţii de grindină. Maxima termică va oscila între 29 şi 30 de grade, iar cea minimă de 17 - 18 grade.



Municipiul Bucureşti se va afla sub o atenţionare Cod galben de vreme instabilă, în intervalul 1 iulie, ora 10:00 - 2 iulie, ora 10:00, iar în perioada 1 iulie, ora 15:00 - 2 iulie, ora 6:00, sub o avertizare Cod portocaliu de vijelii puternice, averse torenţiale importante cantitativ, grindină de medii şi posibil mari dimensiuni, şi frecvente descărcări electrice.



De asemenea, pe parcursul zilelor de joi şi vineri, pentru Capitală va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină de mici dimensiuni.

AGERPRES