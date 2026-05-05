x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    05 Mai 2026   •   17:04
Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate
Sursa foto: Victor Stroe/Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de ploi torențiale și vijelii pentru mai multe județe.

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-05-2026 ora 17:25 până la : 05-05-2026 ora 18:15

In zona : Județul Dâmboviţa: Pucioasa, Fieni, Voinești, Tătărani, Bezdead, Valea Lungă, Buciumeni, Vulcana-Pandele, Doicești, Runcu, Glodeni, Brănești, Cândești, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Pietrari, Bărbulețu, Moțăieni, Pucheni, Vârfuri, Râu Alb;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 05-05-2026 ora 17:00 până la : 05-05-2026 ora 17:30

In zona : Județul Prahova: Breaza, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Adunați, Talea;
Județul Dâmboviţa: Bezdead, Vișinești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de mici și posibil medii dimensiuni (2-4 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-05-2026 ora 16:50 până la : 05-05-2026 ora 17:30

In zona : Județul Prahova: Câmpina, Breaza, Comarnic, Bănești, Poiana Câmpina, Cornu, Șotrile, Provița de Jos, Provița de Sus, Adunați, Talea;
Județul Dâmboviţa: Bezdead, Valea Lungă, Vișinești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-05-2026 ora 16:10 până la : 05-05-2026 ora 17:00

In zona : Județul Prahova: Brebu, Vărbilău, Telega, Aluniș, Șotrile, Bertea, Ștefești, Cosminele;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).
 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Cod portocaliu ploi torenţiale vijelii grindina
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri