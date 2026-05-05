Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-05-2026 ora 17:25 până la : 05-05-2026 ora 18:15

In zona : Județul Dâmboviţa: Pucioasa, Fieni, Voinești, Tătărani, Bezdead, Valea Lungă, Buciumeni, Vulcana-Pandele, Doicești, Runcu, Glodeni, Brănești, Cândești, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Pietrari, Bărbulețu, Moțăieni, Pucheni, Vârfuri, Râu Alb;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 05-05-2026 ora 17:00 până la : 05-05-2026 ora 17:30

In zona : Județul Prahova: Breaza, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Adunați, Talea;

Județul Dâmboviţa: Bezdead, Vișinești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de mici și posibil medii dimensiuni (2-4 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-05-2026 ora 16:50 până la : 05-05-2026 ora 17:30

In zona : Județul Prahova: Câmpina, Breaza, Comarnic, Bănești, Poiana Câmpina, Cornu, Șotrile, Provița de Jos, Provița de Sus, Adunați, Talea;

Județul Dâmboviţa: Bezdead, Valea Lungă, Vișinești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-05-2026 ora 16:10 până la : 05-05-2026 ora 17:00

In zona : Județul Prahova: Brebu, Vărbilău, Telega, Aluniș, Șotrile, Bertea, Ștefești, Cosminele;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

