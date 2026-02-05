Avertizare meteo imediată de vreme severă! Ninsori abundente, ploi torențiale și vânt puternic. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-02-2026 ora 12:00 până la : 05-02-2026 ora 14:00

In zona : Județul Botoşani: Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Rădăuți-Prut, Avrămeni, Manoleasa, Păltiniș, Mileanca, Darabani, Drăgușeni, Mihălășeni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Concești, Mitoc, Adășeni;

Se vor semnala : ploaie și burniță care local vor depune polei.

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-02-2026 ora 11:30 până la : 05-02-2026 ora 13:00

In zona : Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Se vor semnala : ploaie slaba, care depune local polei

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-02-2026 ora 11:30 până la : 05-02-2026 ora 13:00

In zona : Județul Teleorman: Turnu Magurele, Zimnicea, Islaz, Bragadiru, Piatra, Segarcea-Vale, Pietroșani, Conțești, Cervenia, Lița, Suhaia, Izvoarele, Seaca, Năsturelu, Lisa, Frumoasa, Smârdioasa, Traian, Viișoara, Fântânele, Bujoru, Ciuperceni;

Se vor semnala : local ploaie care depune polei.

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-02-2026 ora 11:05 până la : 05-02-2026 ora 13:00

In zona : Județul Dolj: Argetoaia, Grecești, Secu;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Vânju Mare, Bălăcița, Tâmna, Butoiești, Bâcleș, Prunișor, Pădina, Livezile, Dumbrava, Voloiac, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-02-2026 ora 11:05 până la : 05-02-2026 ora 17:00

In zona : Județul Constanta ;

Județul Tulcea ;

Se vor semnala : Intensificări locale ale vântului cu viteze la rafală de 50...60 km/h.



COD : GALBEN

Valabil de la : 05-02-2026 ora 11:00 până la : 05-02-2026 ora 13:00

In zona : Județul Olt: Corabia, Brastavățu, Ianca, Vădăstrița, Grojdibodu, Vișina, Rotunda, Obârșia, Orlea, Gârcov, Bucinișu, Ștefan cel Mare, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Urzica;

Județul Dolj: Calafat, Băilești, Dăbuleni, Poiana Mare, Moțăței, Segarcea, Sadova, Daneți, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Celaru, Mârșani, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Calopăr, Gighera, Rast, Bechet, Bratovoești, Cerăt, Castranova, Afumați, Goicea, Drănic, Giurgița, Lipovu, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Dobrești, Giubega, Apele Vii, Rojiște, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Dobrotești, Cioroiași, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Întorsura, Catane, Amărăștii de Sus, Galiciuica, Măceșu de Jos, Cârna, Izvoare;

Se vor semnala : ploaie și burniță care local vor depune polei.

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-02-2026 ora 10:35 până la : 05-02-2026 ora 11:30

In zona : Județul Teleorman: Turnu Magurele, Zimnicea, Islaz, Bragadiru, Piatra, Segarcea-Vale, Furculești, Pietroșani, Conțești, Cervenia, Lița, Suhaia, Izvoarele, Seaca, Năsturelu, Lisa, Frumoasa, Smârdioasa, Traian, Viișoara, Fântânele, Bujoru, Ciuperceni;

Se vor semnala : local ploaie care favorizează depunere de polei.

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-02-2026 ora 9:00 până la : 05-02-2026 ora 11:00

In zona : Județul Botoşani: Hudești, Ștefănești, Coțușca, Havârna, Rădăuți-Prut, Avrămeni, Manoleasa, Păltiniș, Vlăsinești, Mileanca, Dângeni, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Concești, Românești, Mitoc, Adășeni;

Se vor semnala : ploaie și burniță care local vor depune polei.

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-02-2026 ora 9:00 până la : 05-02-2026 ora 11:00

In zona : Județul Olt: Caracal, Corabia, Brastavățu, Izbiceni, Fărcașele, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Radomirești, Vădăstrița, Dăneasa, Dobrosloveni, Cilieni, Traian, Grojdibodu, Vișina, Redea, Rotunda, Gostavățu, Obârșia, Deveselu, Scărișoara, Sprâncenata, Studina, Drăghiceni, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Băbiciu, Bucinișu, Stoenești, Ștefan cel Mare, Mihăești, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Urzica;

Județul Dolj: Amărăștii de Jos, Argetoaia, Braloștița, Orodel, Carpen, Cernătești, Vela, Sopot, Grecești, Brabova, Verbița, Seaca de Pădure, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Vânju Mare, Bălăcița, Tâmna, Oprișor, Butoiești, Bâcleș, Prunișor, Vlădaia, Pădina, Livezile, Dumbrava, Voloiac, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua, Corlățel;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcţie de condiţiile locale formarea gheţuşului.

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-02-2026 ora 9:00 până la : 05-02-2026 ora 11:00

In zona : Județul Dolj: Dăbuleni, Segarcea, Sadova, Daneți, Călărași, Valea Stanciului, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Celaru, Mârșani, Bistreț, Bârca, Calopăr, Gighera, Bechet, Cerăt, Afumați, Goicea, Drănic, Giurgița, Lipovu, Urzicuța, Gângiova, Dobrești, Rojiște, Dobrotești, Măceșu de Sus, Întorsura, Amărăștii de Sus, Măceșu de Jos, Cârna;

Se vor semnala : local ploaie care favorizează depunere de polei.

COD : GALBEN

Valabil de la : 05-02-2026 ora 7:15 până la : 05-02-2026 ora 12:00

In zona : Județul Sibiu: Sibiu, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Roșia, Racovița, Turnu Roșu, Boița;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.