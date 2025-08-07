x close
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    07 Aug 2025   •   15:28
Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate
Sursa foto: Hepta/Ploi torențiale

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, mai multe avertizări de vijelii şi ploi torenţiale

COD : GALBEN

Valabil de la : 07-08-2025 ora 15:30 până la : 07-08-2025 ora 16:30

In zona : Județul Argeş: Rucăr, Dâmbovicioara;
Județul Prahova: Breaza, Sinaia, Comarnic, Bușteni, Măneciu, Brebu, Slănic, Vărbilău, Valea Doftanei, Izvoarele, Telega, Drajna, Cerașu, Starchiojd, Posești, Cornu, Azuga, Teișani, Aluniș, Șotrile, Bertea, Predeal-Sărari, Provița de Sus, Ștefești, Adunați, Cărbunești, Ariceștii Zeletin, Secăria, Cosminele, Talea;
Județul Buzău: Nehoiu, Pătârlagele, Pârscov, Lopătari, Cislău, Gura Teghii, Calvini, Siriu, Viperești, Pănătău, Cătina, Cozieni, Brăești, Colți, Bozioru, Odăile, Cănești, Chiliile;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), grindină (1...3 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 07-08-2025 ora 15:12 până la : 07-08-2025 ora 16:00

In zona : Județul Prahova: Măneciu, Izvoarele, Cerașu, Starchiojd, Posești, Bătrâni;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină (2...3 cm) intensificări ale vântului. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de apă de 20...25 l/mp.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 07-08-2025 ora 15:05 până la : 07-08-2025 ora 16:00

In zona : Județul Buzău: Nehoiu, Pătârlagele, Calvini, Chiojdu, Cătina;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină (2...3 cm) intensificări ale vântului. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de apă de 20...25 l/mp.

COD : GALBEN

Valabil de la : 07-08-2025 ora 14:45 până la : 07-08-2025 ora 15:30

In zona : Județul Argeş: Rucăr, Lerești, Dragoslavele, Dâmbovicioara;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), grindină de mici dimensiuni

COD : GALBEN

Valabil de la : 07-08-2025 ora 14:30 până la : 07-08-2025 ora 15:30

In zona : Județul Prahova: Breaza, Comarnic, Măneciu, Brebu, Valea Doftanei, Izvoarele, Telega, Poiana Câmpina, Cornu, Aluniș, Șotrile, Bertea, Provița de Jos, Provița de Sus, Ștefești, Adunați, Secăria, Talea;
Județul Dâmboviţa: Bezdead;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), grindină de mici dimensiuni

COD : GALBEN

Valabil de la : 07-08-2025 ora 14:20 până la : 07-08-2025 ora 15:30

In zona : Județul Prahova: Măneciu, Drajna, Cerașu, Starchiojd, Posești, Bătrâni;
Județul Buzău: Nehoiu, Berca, Pătârlagele, Pârscov, Lopătari, Gura Teghii, Calvini, Chiojdu, Siriu, Scorțoasa, Pănătău, Cătina, Cozieni, Brăești, Unguriu, Colți, Bozioru, Odăile, Cănești, Chiliile;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), grindină de mici dimensiuni
 

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 07-08-2025 ora 14:00 până la : 07-08-2025 ora 15:30

In zona : Județul Prahova: Valea Doftanei;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de apă de 20...25 l/mp.

COD : GALBEN

Valabil de la : 07-08-2025 ora 13:15 până la : 07-08-2025 ora 14:30

In zona : Județul Prahova: Breaza, Sinaia, Comarnic, Bușteni, Măneciu, Valea Doftanei, Șotrile, Bertea, Provița de Sus, Adunați, Secăria, Talea;
Județul Dâmboviţa: Bezdead, Moroeni, Buciumeni, Pietroșița;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), grindină de mici dimensiuni (2...3 cm).

