Avertizare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU
Valabil de la : 20-02-2026 ora 19:30 până la : 20-02-2026 ora 21:00
In zona : Județul Mureş: Brâncovenești, Deda, Reghin, Batoș, Râciu, Aluniș, Lunca, Solovăstru, Breaza, Vătava, Rușii-Munți, Suseni, Ideciu de Jos, Fărăgău, Crăiești, Cozma;
Se vor semnala : Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70…80 km/h
COD : GALBEN
Valabil de la : 20-02-2026 ora 18:00 până la : 21-02-2026 ora 0:00
In zona : Zona depresionară a județului Covasna , respectiv zona localităților: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Vârghiș, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Estelnic, Dalnic;
Județul Mureş: Sovata, Gurghiu, Gornești, Hodac, Brâncovenești, Ibănești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Aluniș, Lunca, Petelea, Solovăstru, Breaza, Vătava, Beica de Jos, Răstolița, Rușii-Munți, Suseni, Voivodeni, Ideciu de Jos, Chiheru de Jos, Fărăgău, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Bereni, Cozma;
Zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lăzarea, Gălăuțaș, Subcetate, Voșlăbeni;
Județul Harghita: Gheorgheni, Ditrău, Tulgheș, Subcetate;
Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.