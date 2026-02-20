x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Avertizare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

Avertizare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    20 Feb 2026   •   19:48
Avertizare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate
Sursa foto: Hepta/Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o nouă avertizare de vreme severă pentru următoarea perioadă.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 20-02-2026 ora 19:30 până la : 20-02-2026 ora 21:00

In zona : Județul Mureş: Brâncovenești, Deda, Reghin, Batoș, Râciu, Aluniș, Lunca, Solovăstru, Breaza, Vătava, Rușii-Munți, Suseni, Ideciu de Jos, Fărăgău, Crăiești, Cozma;

Se vor semnala : Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70…80 km/h

COD : GALBEN

Valabil de la : 20-02-2026 ora 18:00 până la : 21-02-2026 ora 0:00

In zona : Zona depresionară a județului Covasna , respectiv zona localităților: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Vârghiș, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Estelnic, Dalnic;
Județul Mureş: Sovata, Gurghiu, Gornești, Hodac, Brâncovenești, Ibănești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Aluniș, Lunca, Petelea, Solovăstru, Breaza, Vătava, Beica de Jos, Răstolița, Rușii-Munți, Suseni, Voivodeni, Ideciu de Jos, Chiheru de Jos, Fărăgău, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Bereni, Cozma;
Zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lăzarea, Gălăuțaș, Subcetate, Voșlăbeni;
Județul Harghita: Gheorgheni, Ditrău, Tulgheș, Subcetate;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ninsoare vreme severa Avertizare meteo imediată
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri