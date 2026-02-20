Jurnalul.ro › Ştiri › Vremea › Avertizare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate Avertizare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

Avertizare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

Sursa foto: Hepta/Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o nouă avertizare de vreme severă pentru următoarea perioadă.