Avertizări de caniculă în trei sferturi din ţară

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), miercuri, între orele 10:00 - 21:00, pe fondul avertizării Cod galben, valul de căldură va persista, iar în Dobrogea şi în jumătatea de est a Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 şi 34 de grade, cu valori mai coborâte pe Litoral şi în Delta Dunării, de 27 - 29 de grade.



Tot pe parcursul acestei zile, va fi Cod portocaliu de caniculă în judeţe din Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi Moldova. ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, în timp ce valorile maxime de temperatură se vor încadra între 31 - 32 de grade în estul Transilvaniei şi până în jurul a 37 de grade în nordul Crişanei şi în nord-vestul Transilvaniei.



De asemenea, joi, 2 iulie, în intervalul orar 10:00 - 21:00, va fi în vigoare un Cod galben temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic în Maramureş, Transilvania, nordul şi în centrul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, respectiv între 31 şi 34 de grade.

AGERPRES