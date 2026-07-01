Avertizări meteo de instabilitate atmosferică în întreaga țară

Potrivit meteorologilor, va fi Cod portocaliu de vreme instabilă în intervalul 1 iulie, ora 15:00 - 2 iulie, ora 6:00, în Banat, Crişana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpaţii Occidentali şi cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali. Astfel, vor fi vijelii puternice cu rafale de 70 - 90 km/h şi izolat de peste 100 km/h, averse torenţiale, grindină de medii şi posibil de dimensiuni mari (2 - 5 cm) şi frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 25 - 40 litri/mp şi pe arii restrânse la peste 50 - 60 litri/mp.



De asemenea, în perioada 1 iulie, ora 10:00 - 2 iulie, ora 10:00, va fi Cod galben de instabilitate atmosferică în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpaţii Meridionali şi Occidentali.



În aceste zone vor fi perioade cu averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi posibil dimensiuni medii (1 - 3 cm). În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 litri/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30 - 40 litri/mp.



Manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul teritoriului.



Conform prognozei ANM, în perioada 2 iulie, ora 10:00 - 3 iulie, ora 10:00, toată ţara se va afla sub o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină de mici dimensiuni.



Astfel, vor fi perioade cu averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi izolat de peste 80 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). Cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 30 - 40 litri/mp.

AGERPRES